Кой е Олексий Резников?

О лексий Резников, който беше сменен на поста министър на отбраната на Украйна в неделя, беше назначен три месеца преди нахлуването на Русия и ръководеше усилията за снабдяване на украинските сили с модерно въоръжение от съюзниците.

57-годишният юрист с малък военен опит, който обикновено се вижда със зелена рубашка, се превърна в едно от най-известните лица на военните усилия на страната.

След като помогна за задържането на настъплението на Русия в първите месеци на войната, той прекара голяма част от времето си на поста, за да мобилизира подкрепата на съюзниците на Киев.

С течение на времето той ги убеждава да доставят на Украйна все повече оръжия западно производство, включително американски системи за противовъздушна отбрана Patriot, тежки танкове и гаубици.

Неотдавна той ръководи усилията за осигуряване на американски изтребители.

След като миналия месец САЩ разрешиха на Дания и Нидерландия да прехвърлят на Украйна изтребители F-16, той написа в Twitter, че "изглежда, че Дядо Коледа съществува".

