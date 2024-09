Иран осъди убийството на военен лидер на "Хизбула" в Бейрут, няма да отмъщава

И ран осъди остро целенасоченото убийство на висш командир на ливанската въоръжена групировка „Хизбула“ при израелски въздушен удар в Бейрут, предаде ДПА.

"Хизбула" потвърди: Висш командир на групировката е убит

Въпреки това иранският външен министър Абас Арагчи подчерта, че Иран, който е съюзник на „Хизбула“, не планира директно отмъщение на убийството.

Hezbollah military leader among at least 14 killed in airstrike on Beirut, Israel says https://t.co/dpV6cxAC56