Медии в Москва публикуваха информация за прегрупиране на руски войски край Днепър, по-късно я свалиха

Д ве руски държавни медии са публикували днес спешна новина, че руски войски се прегрупират, за да заемат "по-удобни позиции" източно от река Днепър, но минути по-късно са свалили тази информация, предаде Ройтерс.

Крайно необичайният случай предполага смущения в комуникацията между руското военно ръководство и държавните медии за това как да се отразява ситуацията на бойното поле в Южна Украйна, отбелязва осведомителната агенция.

Руското министерство на отбраната нарече днес свалената новина "фалшива информация" и я определи като "провокация", съобщи руската медия РБК, цитирана от Ройтерс.

"Разпространението на фалшива информация за "прегрупиране" на войски в района на река Днепър, уж от името на пресслужбата на руското министерство на отбраната, е провокация", гласи изявлението на министерството, цитирано от РБК.

В петък руската армия каза, че е осуетила опит на украинските войски да създадат предмостие на източния бряг на река Днепър и близките острови, подготвяйки се за нападение. Намиращият се в САЩ Институт за изследване на войната информира миналата седмица, че през октомври Украйна е извършила предполагаеми операции през река Днепър в Херсонска област, и посочи, че руските военни блогъри съобщават в интернет за постоянни украински сухопътни операции на източния бряг на реката.

В поредица от три спешни новини днес руската държавна агенция РИА Новости информира, че командването на руските сили за Днепър е решило да прегрупира военни части на "по-изгодни позиции" източно от река Днепър. Агенцията посочи, че след прегрупирането някои части от тези армейски сили може да бъдат включени в настъпление по други фронтове. Според РИА Новости руското главно командване се е съгласило със заключенията за ситуацията, направени от Днепровското командване на руската армия, и е разпоредило прегрупирането да започне.

Минути по-късно РИА Новости е свалила и трите новини, съобщава Ройтерс. Друга държавна агенция - ТАСС, е публикувала само една спешна новина за прегрупирането на руски военни части, която е свалила, обявявайки, че е станала грешка. ТАСС се извини на своите читатели.

