Украинската армия премина Днепър

В ъоръжените сили на Украйна са прехвърлили бронирана техника на левия бряг на река Днепър в Херсонска област за първи път от окупирането на региона от Русия, показва последния доклад на базирания във Вашингтон Институт за изследване на войната.

Руски военни блогъри разпространиха снимка от дрон, на която се вижда украински БТР-4, преминаващ реката.

Това става близо до селището Кринки, което се намира на 30 км североизточно от Херсон и на 2 км от река Днепър.

Украйна прави втори лагер за руски военнопленници

Според докладите там има повече от 300 украински морски пехотинци, които държат позиции в центъра на населеното място.

Има сражения близо до Кринки, както и близо до селищата Пойма, Песчановка и Подстепное.

Украинските морски пехотинци и поддържащи войски са заели позиции на най-малко четири места по протежение на левия бряг на реката в участък от територия с дължина 30-35 километра.

Те бавно разширяват периметъра под спорадичен артилерийски огън и периодични въздушни удари от страна на Русия.

След взривяването на стената на язовир Каховка и последвалите наводнения районът стана непроходим за тежка военна техника. Но изглежда през изминалите месеци почвата е изсъхнала достатъчно, за да позволи преминаването на бронирани машини.

Украинската армия е наложила почти пълна забрана за информация за операциите в района, потвърждавайки само, че морските пехотинци са сред войските, защитаващи предни постове на левия бряг на река Днепър.

Експлозия порази "Черната вдовица" на Путин

Руските доклади идентифицират 35-а, 36-а, 37-а и 38-а бригади на украинската морска пехота и 140-ти отделен разузнавателен батальон.

Според повечето доклади на руски и украински независими коментатори украинските опорни пунктове, преди да бъдат подсилени с бойни машини БТР-4, са били с ограничена сила – взвод до рота морска пехота на всяко място.

Най-силните украински позиции са в селата Постепно и Песчановка, според повечето доклади, като не е ясно колко БТР-и са пресекли реката.

Според украинското разузнаване руската армия сега бърза да минира критичната инфраструктура по крайбрежието на Херсонска област.

Вероятно Русия се подготвя за евентуално изтегляне на по-лесно защитими и укрепени позиции, които изгражда в дълбочина, далеч от украинската артилерия на десния бряг на река Днепър.

🇷🇺🇺🇦 Kherson direction

6pm, November 7



The situation on the left bank of the Dnipro river in the Kherson region remains tense. It has not yet been possible to dislodge the enemy from the bridgehead in several areas.



In Krynki, the AFU marine units are holding the central part… pic.twitter.com/k4226nPUbt