Бичуване в училище в Кения: Дете поиска храна и получи бой

К ейлъб Мванги е бил пребит толкова жестоко в училището си в Кения, след като е взел допълнителна храна на закуска, че е изпаднал в изкуствена кома и е прекарал 11 дни в интензивно отделение.

"Когато пристигнах там, той не можеше да стане от леглото си. Не можеше да говори", казва баща му Фред Мванги пред Би Би Си.

Това се случва преди почти две години, когато Кейлъб е на 13 години. Сега, седнал между майка си и баща си на дивана в дома им в Момбаса, град на кенийското крайбрежие, той казва, че от време на време е склонен да изпада в безсъзнание.

Тийнейджърът е изпълнен с ярост, която понякога го кара да удря по стената. Той казва, че това са последиците от травмата, причинена от близкото до смъртта преживяване.

Г-н Мванги кара сина си да се изправи и да вдигне бялата си жилетка, за да разкрие дебел, гневен белег, покриващ почти цялата ширина и дължина на гърба му.

Той казва, че раните са били толкова дълбоки, че хирургът е трябвало да отстрани големи парчета кожа от бедрата му, за да ги използва като кожни присадки.

"Това е той в болницата", казва майка му Агнес Мутири и показва снимки на Калеб на телефона си, които са твърде графични, за да бъдат публикувани. Лежи с лице надолу на леглото, а по краката, гърба и ръцете му има разкъсвания и дори по лицето му. Общо са почти сто.

"Цялото му тяло беше такова."

Телесното наказание в училищата има дълга история в Кения, датираща от епохата, когато мисионерите и колонизаторите са разчитали на него, за да утвърждават властта си.

През 2001 г. кенийското правителство забрани тази практика в училищата, но беше по-трудно да се промени отношението на хората.

Данните от последния доклад "Насилие над деца", национално проучване на домакинствата през 2019 г., разкриват, че повече от половината от 18-24-годишните в Кения са съгласни, че е необходимо учителите да използват телесни наказания.

BBC Africa Eye разкрива тревожно увеличение на броя на докладваните тежки случаи.

Калеб казва, че в неговия случай това е Нанси Гачева, директор на образователния център "Гремон" - училище в град Бамбури близо до Момбаса - която първа го е пребила, а след това е наредила на други ученици да продължат наказанието. Г-жа Гачева отрича това и казва, че не е била в училището, когато това се е случило.

"Бях толкова гладен, че взех пет чабати и ги изядох с чай", казва Калеб.

Г-жа Гачева и един по-голям ученик, Ид Салим, са арестувани и обвинени в нападение и причиняване на тежка телесна повреда. Миналата година Салим е осъден на четири години затвор и в рамките на споразумение за признаване на вина той е свидетелствал срещу г-жа Гачева в съда. Делото срещу нея продължава.

Въпреки че случаят на Калеб е ужасяващ, той далеч не е единствен. Служител в Комисията за учителска служба (TSC), независима организация, която управлява всички аспекти на учителската професия в Кения, говори пред BBC Africa Eye при условие за анонимност.

Те заявиха, че през последните три години съобщенията за най-тежките побоища в училище са се увеличили повече от четири пъти - от седем на 29. Повечето инциденти не се докладват.

"Това се превръща в криза и... смятаме, че вече излиза извън контрол. Има случаи на ранени и осакатени деца. Някои от тези случаи са довели до много тежки последици, дори до смърт", казват те.

Източникът каза, че случаите на побоища в училище, за които се съобщава на ТСБ на областно ниво, често не стигат до по-нататъшно развитие, като добави, че инцидентите са "убити" и "никога не виждат бял свят".

"В много случаи, докато случаят стигне до нас, толкова много доказателства са били повредени. Понякога дори не можем да се свържем със свидетелите."

BBC Africa Eye се свърза с TSC, за да отговори на тези твърдения, но тя не отговори.

Мисълта, че ученик може да умре от ръцете на професионалисти в сферата на образованието, които трябва да го защитават, е невъобразима за повечето хора, но през последните пет години в медиите бяха съобщени повече от 20 смъртни случая, свързани с побоища в училище.

Смята се, че петнадесетгодишната Еби Ноел Самюелс е една от тях.

Еби е била ученичка в гимназията Gatanga CCM в окръг Муранга, на около 60 км североизточно от столицата Найроби.

На 9 март 2019 г. майка ѝ, Марта Уанджиро Самуелс, се обажда от училището, за да съобщи, че дъщеря ѝ не е добре в болница.

Когато пристигнала там, Еби вече била мъртва.

