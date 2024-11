Ключови политици отсъстват от групова снимка на лидерите от Г-20

С траните от Г-20 изразиха подкрепа за "всяка конструктивна инициатива" за "справедлив и траен мир" в Украйна, предаде Франс прес.

Групата на двадесетте големи икономики, която включва и Русия, обяви това в съвместно изявление, което прие на срещата си на върха в Рио де Жанейро.

Лидерите от Г-20 също така призоваха в бразилския мегаполис, където се събраха при засилени мерки за сигурност, за прекратяване на огъня в конфликтите в Близкия изток.

"Като изразяваме нашата дълбока загриженост във връзка с катастрофалната хуманитарна ситуация в ивицата Газа и ескалацията в Ливан, ние подчертаваме спешната необходимост от разширяване на потока от хуманитарна помощ и от засилване на защитата на цивилните", пише в изявлението.

Лидерите от Г-20 не постигнаха особен напредък в посока деблокиране на преговорите на конференцията за климата КОП29 (COP29) в Азербайджан, на която трябва да бъде взето решение кой ще плати цената за приспособяването към изменението на климата, отбелязва АФП.

Те също така не включиха в изявлението си ангажимента за "извършване на справедлив, организиран и разумен преход към отказ от изкопаемите горива в енергийните системи", който беше поет на миналогодишното издание на климатичната конференция в Дубай (КОП28).

В същото време лидерите от Г-20 одобриха идеята за сътрудничество за "ефикасно (данъчно) облагане" на много богатите хора - инициатива, прокарвана от левия бразилски президент Луиз Инасио Лула да Силва, чиято страна тази година е ротационен председател на групата.

Впрочем Лула откри форума с призив за борба срещу бедността и глада и за действия във връзка с изменението на климата.

На срещата излязоха наяве разногласията на левия бразилски президент с неговия колега либертарианец от съседна Аржентина Хавиер Милей. АФП определя отношенията между Милей и Лула като ужасни.

Изявлението на лидерите от Г-20 бе прието, въпреки че аржентинският президент отхвърли "няколко точки" от текста, отбелязва Франс прес.

"Без да възпрепятства декларацията на останалите ръководители" от групата, Милей не одобрява теми като "насърчаването на ограничаването на свободата на изразяване в социалните мрежи" и "особено идеята, че по-голямата държавна намеса е начинът за борба с глада", се казва в официално прессъобщение на неговата канцелария.

На срещата си в Музея за съвременно изкуство в Рио лидерите от Г-20 обърнаха особено внимание на конфликтите по света и взаимното сътрудничество, посочва Ройтерс. Дневният ред на двудневния форум отразява промяната в световния ред, като ръководителите от групата се опитват да затвърдят многостранния консенсус преди смятаният за изолационист Доналд Тръмп отново да стане президент на САЩ през януари.

Домакинът Бразилия фокусира срещата на Г-20 върху борбата с глада на фона на войните и завръщането на Тръмп в Белия дом, отбелязва Асошиейтед прес.

ДПА определя като ключова точка, по която е било постигнато съгласие, стремежа за реформиране на Съвета за сигурност на ООН, като лидерската декларация призовава за "по-представителен, приобщаващ, ефикасен, ефективен, демократичен и отговорен" съвет. Въпреки това, подобно на миналогодишната среща на върха в Индия, агресията на Русия срещу Украйна не бе осъдена, за разлика от силната позиция, одобрена на срещата на върха в Бали през 2022 г.

Любопитен щрих от първия ден от форума бе отсъствието на президента на САЩ Джо Байдън, канадския премиер Джъстин Трюдо и италианската му колега Джорджа Мелони от групова снимка на ръководителите от Г-20, отбелязва АФП.

"Поради логистични проблеми снимката бе направена преди пристигането на всички лидери. Затова някои от тях не присъстваха", каза, без да даде подробности, дипломат от американската делегация.

Заради политическото напрежение последната групова снимка, на която са представени всички 20 държави от групата на големите икономики, обаче датира от 2021 г., посочва АФП.

Руският президент Владимир Путин, срещу когото има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд по обвинения в престъпления в Украйна, не присъства на форума в Рио де Жанейро. Страната му е представена от министъра на външните работи Сергей Лавров.

Като по-любопитни изказвания, френският президент Еманюел Макрон разкритикува едно световно управление, "което не функционира", и публикува комюникета, "които доста малко хора" четат. Той предложи да бъде създадена работна група на високо ниво, която да работи за реформирането на Г-20.

Китайският президент Си Цзинпин от своя страна предупреди, че изкуственият интелект не бива да е игра на "богатите държави и заможните хора". Освен това, в явен намек за търговската политика на САЩ и Тръмп, Си се обяви за една отворена глобална икономическа система.

В кулоарите на форума бяха проведени и редица двустранни и многостранни срещи, например между лидерите на трите северноамерикански държави от Г-20 или разговорите поотделно на китайския външен министър с колегите му от Русия и Индия.

