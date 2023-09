Удивително: Байдън и Сталин се ръкуваха на Г-20

Е дин Сталин се ръкува с президент на САЩ за първи път от десетилетия в кулоарите на срещата на Г-20 в Индия, предаде АФП.

Вместо отдавна починалия бивш съветски диктатор, гостите на изцяло вегетарианската гала вечеря на Г-20 в Делхи включваха главния министър на индийския щат Тамил Наду, който се казва M.K. Сталин, както и президентът на САЩ Джо Байдън.

М.К. Сталин е роден през 1953 г., дни преди смъртта на Йосиф Сталин и е кръстен от баща си на съветския лидер.

Усмихнатият индийски министър публикува снимка, на която се ръкува с Байдън на съботната вечеря, а индийският премиер Нарендра Моди стои до него. Но министърът се въздържа от каквито и да било исторически препратки в поста си в социалната мрежа Х, като го озаглави просто: „Присъствах на #G20вечеря, домакинствана от уважаемия президент на Индия“.

Attended the #G20Dinner at Kaveri Table hosted by Hon'ble President of India @rashtrapatibhvn. @POTUS @narendramodi pic.twitter.com/AbT5PenVru