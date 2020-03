"Kлането на Кориналдо": Кой е виновен за трагедията в италианския клуб

Т рагедията в клуб "Лантерна Адзура", край град Анкона, през декември 2018 г. травмира Италия. При инцидента живота си загубиха петима тийнейджъри и една жена. Други 200, предимно млади италианци, бяха ранени в паниката в препълнения клуб в Кориналдо, припомня "Би Би Си".

6 загинали и 120 ранени при стъпкване в клуб в Италия

Шестима мъже днес се изправят пред съда в Анкона, централна Италия, по обвинение в убийство.

Според прокурорите паниката е била предизвикана умишлено. А целта - да се ограби тълпата.

Случаят светкавично се превърна в трагедия, станала известна в италианските медии като "клането на Кориналдо". А след трагедията на площада "Свети Петър" Папа Франциск изказа молитви в памет на жертвите.

Какво всъщност е истината за случилото се в клуба?

"Лантерна Адзура" бил препълнен от младежи, трепнещи в очакване на сцената да излезе популярния рапър Сфера Ебаста. 1400 души най-малко са били в дискотеката за събитието. Капацитетът ѝ обаче е за по-малко от 900 човека, казват от полицията.

Повечето от жертвите в клуба са били на възраст между 14 и 16 години. Те празнували 8 декември, празник на Непорочното зачатие.

Изведнъж около 01:00 часа след полунощ лютив спрей бива разпръснат из тълпата. Паникьосани, хората се втурват към аварийните изходи, които обаче се оказват тесни за многолюдната река и край един от тях бива стъпкана първата жертва.

At least six people died and dozens were injured in a stampede at an Italian nightclub, officials say. https://t.co/OhrYgCatVc https://t.co/BOGLgZubUD cnnbrk