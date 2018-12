Най-малко 6 човека са загинали, а около 120 са били ранени, като 10 от тях сериозно при стъпкване в нощен клуб в Италия, съобщиха местните власти, цитирани от Би Би Си.

Инцидентът се е случил в близост до град Анкона.

Според някои доклади паниката е настъпила при пръскането на лютив спрей в залата на клуба, но това не било потвърдено официално.

