Тероризъм в Германия – хиляди се събраха на бдение

Д есетки хиляди хора се събраха на бдение за жертвите на крайнодесни екстремисти, който откриха стрелба в два наргиле бара в град Ханау, Германия, информира Би Би Си (BBC).

На бденията в четвъртък, в Ханау и в столицата Берлин,

хората, носещи свещи и бели рози, се събраха в мълчание.

Нападението от сряда вечерта се разглежда като терористичен акт.

Българин е убит при атентата в Германия

Междувременно германското правителство е засипано от призиви за борба със заплахата от крайнодесния екстремизъм. Германският федерален прокурор Петер Франк заяви, че заподозреният Тобиас Р. на 43 години, публикувал материали онлайн, които показвали „дълбоко расистко мислене”.

Всички жертви на атаката са от имигрантски произход, за някои се смята, че са от кюрдски произход. Сред убитите има и български гражданин.

Thousands of People at Hermannplatz in Berlin out to condamn the shootings in #hanau and say no to racism. pic.twitter.com/RkzXfXoFkX