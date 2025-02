Китайски десантен кораб заснет в близост до тайванското крайбрежие

В идео, публикувано от тайванските военни, показва китайски амфибиен десантен кораб, опериращ близо до бреговете на Тайван.

Министерството на отбраната на Китай не е отговорило незабавно на запитване за коментар, предаде Newsweek

Защо това е важно

Китайската комунистическа партия претендира, че Тайван, който е партньор в сферата на сигурността на САЩ, е част от нейната територия, въпреки че никога не е управлявала острова. Китайските военни продължават да увеличават натиска върху Тайван.

Китай също така се подготвя за потенциална амфибийна инвазия на Тайван. Адмирал Самюъл Папаро, командващ силите на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион, предупреди, че Китай е провел най-мащабното учение за инвазия около Тайван в неговата кариера миналото лято.

The #ROCArmedForces continue our efforts in force buildup and readiness, enhancing defense capabilities and closely monitoring surrounding waters and airspace.

We are dedicated to regional peace and security, safeguarding the democracy and freedom we have tirelessly strived for. pic.twitter.com/mVyW4pv7SL