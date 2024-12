Китай разкритикува новата военна помощ на САЩ за Тайван

К итай разкритикува днес новата военна помощ на САЩ за Тайван и заяви, че пакетът на стойност 571 милиона долара сериозно нарушава "принципа на един Китай" и разпоредбите на съвместните комюникета между Китай и САЩ, предаде Ройтерс.

Китай ще предприеме "всички необходими мерки", за да защити своя суверенитет и териториална цялост, каза говорителят външното министерство в Пекин.

