Тайван симулира извънредна военна ситуация с Китай

П резидентската администрация в Тайван проведе първото в историята си учение, симулиращо военна ескалация с Китай, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е станало в момент, когато островът е изправен пред нови китайски военни заплахи.

В днешното тричасово учение се включиха десетки централни и местни правителствени агенции, както и граждански организации.

През последните години отправените от Пекин заплахи срещу демократично управлявания Тайван зачестиха, което включва и голямо струпване на военноморски сили по-рано този месец в близост до острова, за който Китай претендира, че е негова територия, отбелязва Ройтерс.

Учението, проведено в канцеларията на президента в Тайпе, беше ръководено от вицепрезидентката Сяо Мейцин и генералния секретар на Съвета за сигурност на Тайван Джоузеф Ву.

Учението симулира сценарии, включващи водене на война в сивата зона с „висока интензивност“ от страна на Китай, както и случай, когато островът е „на ръба на конфликт“, за да се провери готовността за реакция на тайванските правителствени служби и гражданското общество, съобщи пред Ройтерс служител по сигурността.

В коментар за учението президентът Уилям Лай каза, че Тайван „ се състезава с времето“, за да изгради способностите си за противодействие на бедствия и да засили капацитета си за „възпиране на нахлуващ враг“.

„Мирът и стабилността в първата островна верига са колективно оспорвани от авторитарни държави“, бе цитиран Лай в изявление от кабинета си, въпреки че не назова никоя конкретна държава.

