Тайфунът "Гаеми" удря Китай след смъртни случаи в Тайван и Филипините

Т айфунът „Гаеми“ навлезе в континентален Китай, след като опустоши Тайван и Филипините.

Повече от 150 000 души, живеещи в югоизточната китайска провинция Фудзиен, бяха преместени в по-безопасни райони в очакване на бурята.

Това се случва след мащабни наводнения и свлачища в Тайван и Филипините, при които загинаха най-малко 21 души.

Филипините заявяват, че се надпреварват с времето, за да овладеят петролен разлив, след като танкер, превозващ 1,5 милиона литра промишлено гориво, се преобърна и потъна край бреговете на страната.

Корабът е един от двата, които потънаха в региона в четвъртък, като вторият потъна край югозападното крайбрежие на Тайван.

