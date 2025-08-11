Аляска: Иронията на мястото, където ще се срещнат Тръмп и Путин

Русия с контраоферта за Украйна, какво иска Путин

Шестима войници загинаха при експлозия в база на „Хизбула” в Ливан

Десетки хиляди израелци на протест срещу плановете на Нетаняху за Газа

Тръмп е готов за тристранна среща с Путин и Зленски в Аляска

Китай следи внимателно преди срещата на Тръмп и Путин в Аляска, предупреди Линдзи Греъм

С АЩ и Русия се договориха за среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин този петък, на 15 август, за да обсъдят начини за прекратяване на войната в Украйна, пише BBC. Тръмп обяви предстоящата среща миналия петък, 8 август, в деня, в който изтече поставеният от него сам краен срок Русия да се съгласи на примирие, иначе да бъде подложена на нови санкции от САЩ.

Три кръга преговори между Русия и Украйна, проведени по негова инициатива това лято, не са довели страните по-близо до мирно споразумение.

Срещата ще се проведе в Аляска - бивша руска територия, която стана американски щат през 1959 г.

Мнозина откриват ирония в избора на двете световни сили, отчасти заради самата история на споразумението помежду им - покупката на щата, която първоначално била наричана „глупостта“ на държавния секретар Уилям Сюард, но след откриването на злато в Юкон се превърнала в успешна сделка, осъществена за жълти стотинки - буквално.

Ако сделката бе сключена днес, цената на един квадратен метър от територията на щата би струвала 0.0103 цента.

Допълнителен щрих към тази ирония идва от разговорите за размяна на територии, които Тръмп смята за ключови за прекратяване на войната - при положение че именно тук Русия вече веднъж е направила сделка, оказала се далеч по-малко изгодна, отколкото е изглеждала в момента на подписването.

„Повече подробности ще последват“, добави Тръмп, като уточни, че мястото е „много популярно по ред причини“.

Точният град или локация не се разкриват.

Защо точно Аляска?

Alaska or as it used to be called “Russian America” is a symbolic and special place for President Trump and President Putin to meet.



The Alaska purchase came about as a result of a long-standing friendship between President Lincoln and Tzar Alexander who corresponded and… pic.twitter.com/COgTLcIorD — John Mappin (@JohnMappin) August 9, 2025

За място на срещата на Путин и Тръмп се споменаваха ОАЕ, Турция, Рим, Унгария. Предложение да бъде домакин на двустранни преговори дойде и от Ватикана, преди да стане ясно, че изборът се е спряла върху американския щат Аляска. Това не е случаен избори, обобщават BFM TV и АНСА.

Путин не е стъпвал на американска територия от 10 години, като за последно го направи за годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември 2015 г. Тогава медиите запечатаха леденото ръкостискане между него и тогавашния американски президент Обама.

Аляска има символично значение - наричана е „щат на последната граница“. Той е най-големият по площ в САЩ. Простира се на над 1,5 милиона квадратни километра. Преди да стане собственост на американците тази територия е била притежание на руските царе, пише Office of the Historian.

Помощникът на Путин Юрий Ушаков нарече избора „напълно логичен“, тъй като двете страни са съседи, разделени само от Беринговия проток.

„Нашата делегация просто ще прелети над протока, за да се проведе тази важна и очаквана среща“, каза той.

Последният път, когато Аляска бе домакин на значимо дипломатическо събитие, беше през март 2021 г., когато екипът по външна политика и сигурност на Джо Байдън се срещна в Анкоридж с китайски представители - разговор, който премина при остри реплики и взаимни обвинения в „снизхождение и лицемерие“.

Покупката на Аляска през 1867 г. бележи края на руските амбиции за разширяване на търговията и заселването по тихоокеанското крайбрежие на Северна Америка. Това събитие се превръща във важен етап от утвърждаването на Съединените щати като голяма сила в Азиатско-тихоокеанския регион.

Руският интерес към Аляска датира от 1725 г., когато цар Петър Велики изпраща Витус Беринг да изследва северноамериканското крайбрежие. Районът е богат на природни ресурси и слабо населен, което го прави привлекателен за Русия.

В началото на XIX век, с разширяването на Съединените щати на запад, американските заселници и търговци започват да се конкурират с руските. Въпреки това Санкт Петербург няма средства да поддържа големи селища или силно военно присъствие в региона. Постоянните руски жители на Аляска никога не надвишават около четиристотин души. Поражението в Кримската война още повече отслабва интереса на Русия към тези земи.

Русия предлага да продаде Аляска на САЩ още през 1859 г., с идеята, че американците ще възпрепятстват стремежите на основния ѝ съперник в Тихия океан - Великобритания.

Плановете се отлагат заради Американската гражданска война, но след нейния край държавният секретар Уилям Сюард бързо приема новата руска оферта. На 30 март 1867 г. той се споразумява с руския пратеник във Вашингтон Едуард де Стокъл за покупката на Аляска за 7,2 милиона долара.

Сенатът одобрява договора на 9 април, президентът Андрю Джонсън го подписва на 28 май, а на 18 октомври 1867 г. Аляска официално преминава под властта на Съединените щати. Сделката слага край на руското присъствие в Северна Америка и дава на САЩ излаз към най-северната част на Тихия океан. Така САЩ и Русия става много близки съседи, разделяни само от Беринговия проток.

В следващите три десетилетия САЩ отделят малко внимание на новата си територия. Аляска е управлявана на смени от армията, флота, финансови служби или изобщо без ефективно управление.

През 1884 г., в опит да приложат американските минни закони, е създадено гражданско управление. Мнозина тогава наричат покупката „Глупостта на Сюард“, но през 1896 г. в Юкон е открито значително златно находище, което превръща Аляска във врата към златните полета на Клондайк.

По време на Втората световна война стратегическата роля на Аляска става напълно очевидна. На 3 януари 1959 г. тя официално получава статут на 49-и щат на Съединените щати.

Какво мислят жителите на Аляска?

BREAKING: Donald Trump has said he will meet Vladimir Putin in the US state of Alaska next Friday https://t.co/BkM73ZpjVM — Sky News (@SkyNews) August 8, 2025

В щата остават рускоезични общности, а руските православни църкви с характерните си куполи могат да се видят от отдалечените Алеутски острови до Анкоридж – най-големия град в Аляска, пише The New York Times.

„Руската култура и руската история са като вплетени в тъканта на Аляска,“ казва Брандън Бойлан, преподавател в Университета на Аляска във Феърбанкс, който изследва ролята на щата в отношенията между САЩ и Русия. „Има много следи от руско-американското наследство.“

Кметът на Анкоридж, Сузан ЛаФранс, заяви в интервю в събота, че не е получавала информация дали градът ще бъде домакин на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

„Приемането на световни лидери не е нещо необичайно за нас тук, в Аляска“, каза ЛаФранс. „Да бъдем място за дипломация е част от нашата история, защото сме кръстопът на света.“

Руското влияние е осезаемо в Анкоридж – малка верига хранителни магазини предлага традиционни руски продукти, а популярен ресторант в центъра, посещаван от любителите на късни вечери, е специализиран в пелмени - традиционни руски кнедли.

Доналд Тръмп е посещавал Аляска поне пет пъти, откакто за първи път встъпва в длъжност през 2017 г., обикновено за визити в съвместната военна база Елмендорф - Ричардсън в Анкоридж. Срещата с Путин ще бъде първото му официално пътуване до щата от началото на втория му мандат.

Делегацията на щата в Конгреса и губернаторът – всички от Републиканската партия – публично приветстваха решението срещата между Тръмп и Путин да се проведе в Аляска.

„В продължение на векове Аляска е била мост между народите, а днес оставаме врата за дипломация, търговия и сигурност в един от най-ключовите региони на света,“ написа губернаторът Майк Дънливи в X в петък.

Защо Путин и Тръмп се срещат?

Just like Trump inviting the Taliban to Camp David, inviting Putin to Alaska stinks. The only legitimate reason for Putin to set foot in the U.S. is to arrest him as a war criminal and send him to The Hague for trial. @realDonaldTrump looks like a weakling trying to “Reset” with… pic.twitter.com/8LoFrVjzct — Alexander S. Vindman 🇺🇸 (@AVindman) August 9, 2025

Тръмп от месеци настоява, макар и без особен успех, за край на войната в Украйна.

Като кандидат за президент той обеща, че може да прекрати конфликта в рамките на 24 часа след встъпването си в длъжност. Нееднократно е заявявал, че войната „никога нямаше да се случи“, ако беше на поста по време на руската инвазия.

Миналия месец Тръмп каза пред ВВС, че е „разочарован“ от Путин. Това разочарование нарасна, когато определи 8 август за краен срок Москва да се съгласи на незабавно примирие или да се изправи пред по-тежки санкции.

След като срокът изтече, вместо нови санкции, Тръмп обяви, че ще се срещне лично с Путин на 15 август.

По думите му, срещата следва „много продуктивни“ разговори между специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Путин в Москва миналата сряда.

Ще участва ли Украйна?

Donald Trump must not reward Vladimir Putin’s aggression https://t.co/hCWGpI6osR pic.twitter.com/fgzddZBd7I — The Independent (@Independent) August 10, 2025

По данни от Белия дом, Тръмп е готов да организира и тристранна среща, в която да се включи украинският президент Володимир Зеленски.

Засега обаче разговорите ще са само между него и Путин, както първоначално е настоявал руският лидер.

В отговор на новината за срещата Зеленски заяви, че всякакви договорености без участието на Киев ще бъдат „мъртви решения“.

В петък, след като Тръмп намекна, че може да се наложи „размяна на територии“ между Москва и Киев за постигане на споразумение, Зеленски написа в Telegram:

„Няма да възнаградим Русия за това, което е извършила. Всички решения срещу нас, всички решения без Украйна, са решения срещу мира.“

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви пред Fox News в неделя, 10 август, че Зеленски може да се присъедини към преговорите на по-късен етап, но засега не би било „продуктивно“ той да се среща с Путин преди разговорите между руския лидер и Тръмп в Аляска.

„По принцип президентът на САЩ трябва да е този, който ще събере двамата на една маса“, каза Ванс.

Какво целят страните?

Тръмп заяви в петък, че сделката за „спиране на убийствата“ е „много близо“. Той намекна за възможни компромиси, които и двете страни могат да приемат.

Макар и Русия, и Украйна да твърдят, че искат войната да приключи, техните условия са взаимно неприемливи.

Украйна категорично отказва да признае руски контрол върху завзетите територии, особено Крим. Зеленски подчерта: „Няма за какво да говорим. Това противоречи на нашата конституция.“

От своя страна Путин не отстъпва от исканията си за териториални придобивки, неутралитет на Украйна и ограничаване на нейната армия.

Москва оправда инвазията с твърдения, че Украйна се ориентира към Запада, а НАТО използва страната, за да приближи войски до руските граници.

Според CBS News, администрацията на Тръмп се опитва да убеди европейските лидери да подкрепят примирие, което би оставило части от украинската територия под руски контрол.

Възможната сделка би позволила на Русия да задържи Крим и да установи контрол върху Донбас (Донецк и Луганск), а в замяна да се изтегли от Херсон и Запорожие.

„Ще има някаква размяна на територии, която да е приемлива и за двете страни“, заяви Тръмп в петък.

Ванс допълни пред Fox, че всяко споразумение „няма да направи никого особено щастлив“, но „пътят към мира минава през решителен лидер, който да принуди страните да седнат на една маса“.