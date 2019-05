К огато китайската въздушна индустрия влезе в новините, историите обикновено са съсредоточени върху пътниците, които се опитват да се борят с вратите или да хвърлят монети в самолетни двигатели за късмет.

Но Китай преживява главоломна експанзия в света на летенето, тъй като нейните хора излитат в небето с бързо нарастващ ръст.

За едва десетилетие Китай се превърна от нация, в която малцина някога са изпитвали въздушен транспорт до лидер, пише CNN.

Такава е скоростта на възхода на Китай към реактивната епоха, че историите за непочтени пътници са може би неизбежни - дори и да не се набляга, че много въздушни пътувания в Китай са без инциденти.



Дори Китай да изпревари Съединените щати като най-големия в света пазар на въздушни превози в следващите три години, гладът на страната за авиация изглежда ще продължи да нараства.

За да оправдае този глад, правителството започна програма за изграждане на летища в мащаб, който рядко се срещаше преди това. Милиарди долари се вливат в писти и терминали, които ще включат цялата страна директно в глобалната транспортна мрежа.

В момента в Китай има около 235 летища, но до 2035 г. правителствени служители смятат, че около 450 летища ще бъдат необходими в цялата страна.

Това е годината, за която авиационните анализатори прогнозират, че Китай ще обслужва една четвърт от всички пътници в света.

В САЩ има 5000 летища.

С това се търси и икономически растеж, казва преподавател в университета в Хонгконг. "Правителството наистина гледа напред," казва той, "не само за да отговори на сегашното търсене, но и да стимулира бъдещото търсене на въздушен транспорт."

Строителството на международното летище Daxing в Пекин току-що навлезе в заключителната си фаза, с първия кръг от летателни тестове, който се провежда на 14 май.

Emaar to partner Beijing New Aeropolis Holdings to develop mixed-used project at Beijing Daxing International Airport https://t.co/PSuYmDZKIc pic.twitter.com/29yAGRkak3

Смята се, че новото международно летище е проектирано да обслужва повече от 100 милиона пътници годишно.



То ще бъде открито през септември 2019 г., и ще има четири писти и терминал с размер 97 футболни игрища.

Повече от 100 милиона пътници през 2018 г. са минали през международното летище в Пекин и то е второто най-натоварено летище в света. Когато се отвори новото летище Daxing, първото няма да се затвори. Вместо това то ще продължи да се справя с авиокомпании като Air China и Hainan Airlines.

#Countdown - 1 day to go: Beijing's new and 2nd international airport, Beijing Daxing International Airport will welcome four trial flights on May 13. Stay tuned for more updates! pic.twitter.com/nP3ofuaxDu