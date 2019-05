Д нес китайският технологичен гигант „Хуауей” поиска САЩ да прекратят „незаконните си действия” срещу компанията.

От дружеството предупредиха, че решението на американския президент Доналд Тръмп да постави „Хуауей” в черен списък за търговия „създава опасен прецедент”, който ще навреди на милиарди потребители.

„Политиците в САЩ използват силата на една цяла нация срещу частна компания”, заявиха от „Хуауей”.

„Това решение заплашва да навреди на нашите клиенти в над 170 страни, включително повече от три милиарда потребители, които използват продукти и услуги на „Хуауей” по целия свят”, подчертаха от компанията, която е най-големият в глобален мащаб производител на телекомуникационно оборудване.

„Спирайки фирмите в САЩ да правят бизнес с „Хуауей”, правителството ще навреди директно на повече от 1200 американски компании. Това ще засегне десетки хиляди американски работни места”.

От „Хуауей” подчертават, че няма никакви доказателства, произвежданото от тях оборудване да представлява риск за сигурността и че са частна компания, независима от китайското правителство.

Забраната срещу китайския технологичен гигант обаче е само една стъпка от войната, която Тръмп обяви на втората по големина икономика в света.

Действията на американския президент в много отношения приличат на политиките на Роналд Рейгън от края на студената война срещу СССР. В крайна сметка икономическият натиск доведе до краха на Съветския съюз и утвърди позицията на САЩ като неоспорим глобален лидер.

Сега тази позиция е под заплаха от възхода на Китай. И по-всичко изглежда, че най-острият сблъсък между двете суперсили ще е в полето на новите технологии.

И САЩ и Китай имат своите козове в битката за глобално превъзходство. Американският пазар е най-големият в света. Силата на долара и финансовият сектор на САЩ гарантират тази позиция.

Китай се превърна през последните две десетилетия в най-голямата световна фабрика. Това обаче донякъде го прави уязвим, тъй като всички контрамерки, които предприема срещу САЩ се отразяват негативно и върху китайската икономика.

В Китай се намират много от производствените вериги на американските технологични компании. И докато фабриките са китайски, повечето патенти са американски. Разчупвайки този модел със собствено технологично ноу-хау „Хуауей” се превърна в заплаха за глобалната хегемония на САЩ.

Пекин обаче държи още един коз – ресурсите. Китай добива 70% от редкоземните метали в глобален мащаб. На практика във всеки чип, процесор или батерия има китайски материали.

