Китай пуска в действие подводен робот, вдъхновен от манта

К итайски учени изобретиха робот за дълбоководни проучвания, вдъхновен от структурата на вид риба, съобщава Синхуа.

Изследователи от Университета Уестлейк в провинция Чжъцзян в Източен Китай разширяват границите на подводните изследвания с необичайна муза: мантата (Manta birostris) - вид скатова хрущялна риба.

Роботизираната подводница, Sea Guru II, която е с дължина и ширина 3 метра и височина 1,5 метра, успешно завърши дълбоководно изпитание на 2000 метра в Южнокитайско море. Само за два часа тя изпълни сложни движения и операции близо до морското дъно.

„Като имитираме формата на мантата, ние решихме проблемите с плаваемостта и стабилността, които измъчват хуманоидните подводни роботи“, каза 35-годишният Фан Дися, главен изследовател на проекта. „Дизайнът също така показва по-меки профили, по-ниски емисии на шум и намалени вибрации във водата“, допълва той.

