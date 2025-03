Инцидент с туристическа подводница в Египет, има жертви

Т уристическа подводница е потънала край бреговете на Египет.

Съобщава се за шестима загинали,

информира английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Други девет души са ранени при инцидента, като четирима са в критично състояние, според информации в местните медии.

Туристическата подводница, наречена „Синбад“, е превозвала 44 пътници

по време на потъването в четвъртък, докато е плавала край бреговете на Хургада.

Спасителните служби

досега са успели да спасят 29 души

съобщава египетският вестник „Al Masry Al Youm“.

Дирекцията за сигурност в Червено море е получила съобщение за потъването на туристическата подводница, което се е случило пред яхтеното пристанище на „известен хотел“, чието име все още не е назовано в местните медии.

#BREAKING 🇪🇬At least six people have died, and nine others were injured in a tourist submarine accident in Egypt.



Authorities sent multiple ambulances to the shore near the site, and emergency services remain on the scene in Hurghada, a popular seaside destination. The submarine… pic.twitter.com/ehc2nqifQQ