П о време на неотдавнашно посещение във Вашингтон бившият посланик на Китай заяви, че Пекин няма да попадне в “капана” на тайванска война.

"Те ще предоставят военна помощ, ще доставят оръжия за прокси война, а китайците ще убиват китайци. Ние няма да попаднем в този капан", посочва Цуй Тианкай, бивш посланик на Китай във Вашингтон, визирайки САЩ, по време на събитието "Asia Spotlight 2024", организирано от Института за политика "Азиатско общество".

Във вторник Сенатът прие законопроект на стойност 95,3 млрд. долара за финансиране на пакети от помощи за Украйна, Израел и Тайван. Това проправя пътя за разглеждане на законопроекта от Камарата на представителите, включващ помощ в размер на 4,83 млрд. долара за подпомагане на съюзниците на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион, заедно с Тайван.

