Подкупи, непрозрачна система и пълни джобове: "Системното гниене" на китайската армия

П оредицата от неотдавнашни корупционни скандали, които разтърсиха висшия ешелон на китайската армия, трябва да накара Пекин да се замисли дали силите му са готови да се бият, заяви високопоставен служител на отбраната на САЩ, цитиран от Newsweek.

Широко разпространените чистки в ракетните войски на Китай, както и в целия отбранително-промишлен комплекс на страната и при изпълнителите на отбранителни услуги "трябва да накарат ръководството на Китай да се замисли колко дълбока и колко системна е корупцията", заяви Ели Ратнър, помощник-секретар по въпросите на сигурността в Индо-Тихоокеанския регион, в подкаста War on the Rocks.

"Основният въпрос е дали ще успеят, ако решат да приложат агресия?", каза той.

Ратнър отговаряше на въпрос на водещия на предаването Райън Евънс относно нашумелите случаи на корупция, свързани с Китайската народноосвободителна армия, които се появиха от миналата година насам. Корупцията продължаваща и днес е довела до изчезването на висши китайски служители в Пекин.

"Врагове навсякъде": Параноична чистка в Китай

"Въпросът за корупцията е важен не само защото показва системното гниене, но и защото се отразява на изчисленията на ръководството на Народната освободителна армия (НОАК) и КНР за реалните възможности на НОАК", каза Ратнър.

Миналия месец президентът на Китай Си Дзинпин, който в продължение на 10 години се опитва да изкорени културата на подкупи в китайското правителство, определи продължаващата корупция като "тежка и сложна". Неотдавна Пекин се занимаваше с разузнаване, свързано с Цин Ган, бившия външен министър на страната, който изчезна от общественото полезрение през юни миналата година след само шест месеца на поста.

НОАК е "много корумпирана организация, както и Китайската комунистическа партия. Има много подкупи. Пари се въртят в една непрозрачна система, а много хора си пълнят джобовете", казва Ратнър.

Служителят посочва, че някои доклади са разкрили не само традиционните форми на подкупи, "но и степента, в която те оказват съществено влияние върху програмата им за модернизация".

