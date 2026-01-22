В САЩ „трябва да се бие тревога“: Почти 90% от възрастните имат форма на тази „тиха болест“

У краинският президент Володимир Зеленски изрази разочарование от липсата на „политическа воля“ в Европейския съюз за решителни действия срещу руския президент Владимир Путин, като подчерта, че колебливият подход на Брюксел отслабва натиска върху Москва в критичен момент за европейската сигурност.

По време на участието си в Световния икономически форум в Давос Зеленски заяви, че за предотвратяване на нова руска агресия Украйна се нуждае от твърди гаранции за сигурност от страна на Съединените щати, а не само от подкрепата на Франция и Великобритания.

„Великобритания и Франция са готови реално да разположат свои сили на терен. Необходима е обаче подкрепата на президента Тръмп – без участието на САЩ никакви гаранции за сигурност не работят“, подчерта той.

Украинският държавен глава съобщи, че документите, подготвяни съвместно с Вашингтон с цел прекратяване на близо четиригодишната руска инвазия, са „почти, почти готови“.

По думите му е постигнато съгласие с президента на САЩ Доналд Тръмп относно американските гаранции за сигурност след края на войната.

„Документът трябва да бъде подписан от двете страни, от президентите, а след това да бъде внесен за одобрение в националните парламенти“, уточни Зеленски, като определи разговора си с Тръмп като труден, но „положителен“.

В същото време Зеленски обяви, че Обединените арабски емирства ще бъдат домакин на тристранни разговори за войната в Украйна с участието на представители на Киев, Вашингтон и Москва.

„Това ще бъде първата тристранна среща в ОАЕ. Ще се проведе утре и вдругиден“, каза той в Давос и добави, че „руснаците трябва да бъдат готови за компромиси“. Форматът на срещите и възможността за преки украинско-руски преговори засега не са уточнени.

Президентът на Украйна посочи, че ключовият нерешен въпрос в преговорите остава бъдещето на източните части на страната. „Става дума за източната част на нашата страна. Става дума за територията. Това е въпросът, който все още не сме решили“, заяви той, визирайки коментарите на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф.

Русия, която контролира около 20 процента от украинската територия, настоява за пълен контрол над Донбас като част от евентуално споразумение. Киев предупреждава, че всякакви териториални отстъпки биха окуражили Москва и биха създали предпоставки за нова агресия.