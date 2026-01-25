Зеленски: Документът за гаранции за сигурност от САЩ е готов, Русия избягва мир

Д окументът за американските гаранции за сигурност за Украйна е напълно готов и Киев очаква да бъде определено времето и мястото за подписването му, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Преговорите за мир: Украйна предава на САЩ преработения план

„За нас гаранциите за сигурност са преди всичко гаранции за сигурност от страна на Съединените щати. Документът е 100% готов и чакаме нашите партньори да потвърдят датата и мястото, където ще го подпишем“, каза Зеленски на пресконференция във Вилнюс по време на посещението си в столицата на Литва.

Зеленски и Тръмп са се съгласили за гаранции за сигурност за Украйна

„След това документът ще бъде изпратен за ратификация от Конгреса на САЩ и от украинския парламент“, добави той.

Русия избягва да поеме ангажимент за траен и справедлив мир в Украйна и не приема да има прекратяване на огъня във войната, заяви от своя страна литовският президент Гитанас Науседа след срещата си с украинския президент.