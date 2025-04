Киев под обстрел: Ракетна атака предизвика пожари в столицата

М едицински екипи бяха пратени на няколко места в украинската столица Киев след руска ракетна атака срещу града тази нощ, обяви кметът Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

Украинската противовъздушна отбрана е направила всичко възможно да отблъсне нападението, посочват от Киевската областна военна администрация.

"Взривове в столицата. Противовъздушната отбрана действа. Стойте в укритията", написа Кличко, който е бивш световен шампион по бокс за професионалисти в свръхтежка категория, в приложението "Телеграм".

Three civilians were injured at night following a massive russian terrorist attack on the Kyiv region! Two of the victims are now hospitalized! @IntlCrimCourt #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/ix62Tz4q6Z — Clown (@DanaSLJL) April 6, 2025

Най-малко трима души са пострадали при атаката срещу Киев рано тази сутрин, предаде Ройтерс като се позова на кмета и военната администрация в украинската столица.

Те добавиха, че при нападението са избухнали няколко пожара.

В 4 часа тази сутрин в цялата страна бе обявена въздушна тревога заради атака, включително в пограничните райони с Полша. Това накара властите във Варшава да вдигнат военни самолети във въздуха, за да защитят въздушното пространство на страната членка на НАТО.

Вследствие на нападението в Киев в най-малко три района горят пожари, съобщи в приложението "Телеграм" кметът Виталий Кличко.

Двама ранени граждани в Дарницки район на източния бряг на река Днепър са настанени за лечение в болница, добави той и призова хората да не напускат убежищата.

Очевидци съобщиха пред Ройтерс, че в украинската столица са чути силни експлозии, които според тях вероятно са от действащата противовъздушна отбрана.

Засега няма данни за удари или щети в западните украински райони, близо до границата с Полша.

🚨🇬🇧 Royal Air Force RAF

Eurofighter Typhoon FGR-4 has been scrambled and is down by the Ukrainian border after reports that 🇷🇺 Russia has launched dozens of missiles towards🇺🇦 Ukraine.



Reports of a dozen Russian Tu-95 strategic bombers have launched an attack on Central Kyiv,… pic.twitter.com/9RffJz7UGe — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) April 6, 2025

Междувременно броят на ранените след снощната атака срещу украинския град Николаев вече е 3, написа в "Телеграм" началникът на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким. Пострадала е още една жена.

По-рано Ким информира за ранени гражданки на 49 и 72 години.

Една от жените е настанена в болница, а на другите две е била оказана медицинска помощ на място.

Ден на национален траур ще е в Украйна днес в памет на жертвите от петъчните удари на Русия в украинския град Кривой рог, взели 19 жертви, от които 9 деца.

#BREAKING massive rocket & drone attack on Ukraine in past hours. Kharkiv & Kyiv hit badly. Capital’s mayor says fire in a business center and there are injured. Poland says it deployed fighter jets in response to Russian rockets flying into far eastern regions of Ukraine. pic.twitter.com/p6PP4Mi2jx — Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) April 6, 2025

