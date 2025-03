Руска атака с дронове уби четирима и рани 19 души в Украйна

Р уска атака с безпилотни самолети е убила най-малко четирима души и е ранила 19 в източния украински град Днепър. Повредени са многоетажни сгради. Избухнали са пожари в хотел, бензиностанции и домове, предаде Укринформ.

Както Русия, така и Украйна засилиха въздушните си атаки, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява Кремъл и Киев да се споразумеят за прекратяване на огъня.

At least 4 killed and dozens wounded after Russia launched 20 suicide drones at Ukraine’s 4th-largest city Dnipro tonight pic.twitter.com/PfbnZCaVLg