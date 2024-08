„Казаха ми да се съблека“: Измъчване, сексуален тормоз и побой над палестински затворници в Израел

34-годишният Ибрахим Салем разказва, че е изпитал дълбок страх, когато войник му е наредил да се съблече по време на пленничеството му в известния израелски затвор „Сде Тейман“, предаде CNN.

„Казаха ми да се съблека“, казва палестинецът, размишлявайки за мъките, които е преживял по време на осемте месеца в израелския арест.

(Видеото е архивно: АФП: Израелската армия призова всички жители на Газа да напуснат града)

„Тогава разбрах, че започвам пътуването си към ада.“

На 8 декември израелски въздушен удар поразява дома на Салем в бежанския лагер Джабалия в северната част на Газа, убивайки осем негови роднини и ранявайки съпругата му и две от трите му деца, казва Салем пред CNN.

Четири дни по-късно, докато бил при децата си, които се лекували в интензивното отделение на болницата „Камал Адван“ в северната част на Газа, той е арестуван от израелски войници по време на набег, казва той.

„Бях объркан. Защо ме арестуваха? Нямам нищо общо с групите за съпротива ... Нямаше никакви обвинения срещу мен“, каза Салем пред CNN в интервю в лагера за разселени лица в Ал-Маваси, южна Газа. „Аз съм бръснар.“

Той и други палестинци в болницата „Камал Адван“ в Бейт Лахия са били оковани с белезници, завързани са им очите и са били транспортирани с камиони „като животни“, спомня си той.

В продължение на осем месеца никой не е чувал за него.

Израелските сили за отбрана (IDF) заявиха, че болницата е била използвана като команден и контролен център от екстремистката групировка „Хамас".

Войнстващата групировка многократно е отричала да използва болници във войната си с Израел. CNN не може да провери независимо твърденията на ЦАХАЛ.

През май CNN публикува разследване на Сде Тейман - сенчеста военна база в израелската пустиня Негев, близо до границата с Газа, където затворници са държани при екстремни условия.

Сред публикуваните снимки беше и тази на затворник с вързани очи, който стои зад бодлива ограда с ръце над главата. В деня на публикуването на разследването братът близнак на Салем - Васим, се свърза със CNN и заяви, че мъжът на снимката е Салем.

Ibrahim Salem is an incredibly brave man, willing to testify about his own rape by Israel's army to various news outlets during a genocide. @CNN is a manipulative news outlet that knew the word 'rape' when regurgitating fabrications about October 7 👇🧵TWhttps://t.co/nGXAI1gI2p