BBC: Осъдиха британски експерт по крокодили за сексуално насилие над кучета

И звестен британски експерт по крокодилите е осъден на 10 години и 5 месеца затвор в Австралия, след като признава, че е упражнил сексуално насилие над десетки кучета в случай, който шокира нацията.

*Предупреждение: Тази история съдържа ужасяващи подробности за жестокост към животни

Адам Бритън, водещ зоолог, работил по продукции на BBC и National Geographic, се призна за виновен по 56 обвинения, свързани със зоофилия и жестокост към животни.

Той призна за виновен и по четири обвинения за достъп до материали, съдържащи насилие над деца.

Върховният съд на Северната територия (СТ) чу, че 53-годишният мъж се е снимал как измъчва животните, докато почти всички умрат, а след това е споделял видеоклиповете онлайн под псевдоними.

Evil crocodile expert, Adam Britton, 52, who raped & killed more than 40 dogs in his 'torture room' shipping container has his sentencing delayed and will remain behind bars. He also had child abuse images. This excuse of a man is utter scum! 😡https://t.co/TZuXJ1Okqt — Xpose Trophy Hunting (@XposeTrophyHunt) February 7, 2024

В продължение на години насилието остава незабелязано, докато в един от видеоклиповете му не е открита следа.

Бритън е арестуван през април 2022 г. след претърсване на имота му в провинциален Дарвин, при което на лаптопа му са открити материали, съдържащи насилие над деца.

Голяма част от подробностите за престъпленията на Бритън са твърде графични, за да бъдат публикувани, и толкова отвратителни, че на моменти съдията предупреждава хората да напуснат съдебната зала, пише BBC.

"Твоята поквара е извън всякаква обикновена човешка представа", казва председателят на съда Майкъл Грант на Бритън, според австралийската Асошиейтед прес.

Като се вземе предвид вече излежаното време, Бритън може да получи право на предсрочно освобождаване през април 2028 г. Освен това му е забранено да притежава всякакви бозайници до края на живота си.

Адвокатът на Бритън твърди, че престъплението му се дължи на рядко заболяване, което предизвиква интензивни, нетипични сексуални интереси.

Злоупотребите продължават десетилетия

Роден в Западен Йоркшир, Бритън израства в Обединеното кралство, преди да се премести в Австралия преди повече от 20 години, за да работи с крокодили.

Има докторска степен по зоология и си е изградил световна репутация с експертните си познания, като дори е бил домакин на сър Дейвид Атънбъроу, докато ветеранът е снимал част от документалния филм "Живот в студена кръв" в имота си.

Местните жители разказват пред медиите, че той е изглеждал като тих, но страстен защитник на животните.

Но той е проявявал "садистичен сексуален интерес" към тях, се казва в съдебните документи. В разговорите със "съмишленици" в тайни онлайн чатове се описва как Бритън започва да тормози коне на 13-годишна възраст.

Adam Britton: British croc expert admits sexually abusing dogs



Those poor creatures deserve proper justice. Nothing can minimise the depravity and danger of a mind that would treat any sentient creature in this way. https://t.co/YJgzJIFnib — Neale Hanvey ALBA🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@JNHanvey) September 26, 2023

"Като дете бях садистично настроен към животните, но го бях потиснал. През последните няколко години отново го пуснах навън и сега не мога да спра. Не искам :)", пише той в едно от съобщенията, предоставени на съда.

Поне през последното десетилетие Бритън е експлоатирал собствените си домашни любимци и е манипулирал други собственици на кучета да му дават своите.

"Собствените ми кучета са семейство и аз имам граници", обяснява той в чат в Telegram, приложен към доказателствата.

"С други кучета се отнасям само лошо... Нямам емоционална връзка с тях, те са чисто и просто играчки. И [има] много други, откъдето са дошли.", обяснява още той.

Според съдебните документи, с които BBC се запознава, той е измъчвал най-малко 42 кучета, като е убил 39 от тях. Досиетата описват подробно престъпленията му само през 18-те месеца преди ареста му, но въпреки това изпълват повече от 90 страници.

Използвайки онлайн пазара Gumtree Australia, Бритън намира хора, които често се отказват от домашните си любимци поради пътуване или служебни ангажименти. Той изграждал "връзка" с тях, за да преговаря за поемане на попечителството над животните, а ако те го потърсели, за да получат актуална информация за старите си домашни любимци, той им разказвал "фалшиви истории" и им изпращал стари снимки.

В действителност той е насилвал животните в контейнер за превоз на животни в имота си, оборудван със записващо оборудване, което е наричал "стая за мъчения", преди да сподели кадри от престъпленията си онлайн, използвайки псевдоними.

Освен това Бритън обучавал другите как да копират поведението му и да се отърват от доказателствата.

Запитан как да се отърве от останките на кучетата, Бритън, който споделя обширния си имот в покрайнините на Дарвин с осем крокодила, отговаря: "Някои от тях давам на други животни".

Former BBC zoologist Adam Britton, who filmed himself raping and torturing dogs, is condemned for 'inconceivable depravity' by judge as he is jailed for ten years https://t.co/LKnzBHrTqZ pic.twitter.com/n0Z90nIgd7 — Daily Mail Online (@MailOnline) August 8, 2024

Той бил заловен едва след като качил клип, в който измъчва поне осем кучета - всички, с изключение на едно, са кученца - който бил предаден на полицията чрез анонимен сигнал.

Обикновено Бритън полагал големи усилия да избегне идентифицирането на себе си или местоположението си в клиповете си, но в този клип на заден план се виждала яркооранжева каишка за кучета от град Дарвин.

В рамките на няколко седмици, през април 2022 г., полицията нахлува в имота му и арестува Бритън, който оттогава е задържан под стража.

Иззети са записващи устройства, останки от животни и лаптоп, на който са открити и 15 файла, съдържащи материали за насилие над деца.

*Заглавната снимка е илюстративна

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase