Излиза ли войната от конрол, Катар: Имаме право да отвърнем на Иран

"Катар категорично осъжда атаката, насочена към военновъздушната база Ал-Удейд от страна на Иранската революционна гвардия. Считаме това за грубо нарушение на суверенитета на Държавата Катар, нейното въздушно пространство, международното право и Устава на Организацията на обединените нации".

Това обяви говорителят на катарското външно министерство Маджед Ал Ансари.

"Потвърждаваме, че Катар си запазва правото да отговори директно по начин, еквивалентен на естеството и мащаба на тази нагла агресия, в съответствие с международното право. Уверяваме, че противовъздушната отбрана на Катар успешно е осуетила атаката и е прихванала иранските ракети. Подробно изявление относно обстоятелствата около атаката ще бъде публикувано по-късно от Министерството на отбраната", посочи Ал Ансари.

Иран отвърна на удара, експлозии в Катар и Ирак

"Подчертаваме също, че продължаването на подобни ескалиращи военни действия ще подкопае сигурността и стабилността в региона, въвличайки го в ситуации, които биха могли да имат катастрофални последици за международния мир и сигурност. Призоваваме за незабавно прекратяване на всички военни действия и за сериозно връщане към масата за преговори и диалог. Освен това Катар беше една от първите страни, които предупредиха за опасностите от ескалация от израелската страна в региона. Ние последователно призовавахме дипломатическите решения да имат приоритет и подчертавахме значението на добросъседските отношения и избягването на ескалация", поясни Ал Ансари.

Посолството на САЩ в Катар призовава американците да се укрият

"Потвърждаваме отново, че диалогът е единственият начин за преодоляване на настоящите кризи и гарантиране на сигурността на региона и мира на неговите хора. (Атакуваната от Иран) база беше евакуирана по-рано, следвайки установените мерки за сигурност и защита, предвид напрежението в региона. Бяха предприети всички необходими стъпки за гарантиране на безопасността на персонала в базата, включително членове на катарските въоръжени сили, приятелски сили и други. Потвърждаваме, че в резултат на нападението не са нанесени пострадали или човешки жертви", добави Ал Ансари.

The State of Qatar strongly condemns the attack that targeted Al-Udeid Air Base by the Iranian Revolutionary Guard. We consider this a flagrant violation of the sovereignty of the State of Qatar, its airspace, international law, and the United Nations Charter. We affirm that…