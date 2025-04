Калифорния търси начин да избегне ефекта от ответните митнически мерки срещу САЩ

А мериканският щат Калифорния, който е петата по големина икономика в света, ще търси споразумения с останалата част от света, за да бъде освободена от бъдещи мита срещу САЩ, обяви вчера губернаторът на щата Гавин Нюсъм, цитиран от Франс прес.

"Тарифите на Доналд Тръмп не представляват всички американци", увери губернаторът от Демократическата партия във видеоклипове, публикувани в социалните мрежи.

"Калифорния не е Вашингтон", подчерта той, представяйки щата си като "стабилен и надежден партньор за поколения напред". Според изявлението неговата администрация е натоварена със задачата "да търси нови стратегически търговски отношения".

California Gov. Newsom to ask countries to exempt California from any retaliatory tariffs on the U.S. — ‘Donald Trump’s tariffs do not represent all Americans’ pic.twitter.com/eAfoyrJOFd

Като част от това губернаторът се обръща към "дългогодишните си търговски партньори с молба да освободят продуктите, произведени в Калифорния, от всякакви ответни мерки".

Нюсъм, който редовно е сочен от американските медии като хранещ президентски амбиции, не уточни как новите споразумения биха могли да заобиколят протекционистката политика, започната от американския президент Доналд Тръмп. Тази седмица той обяви наказателни мита срещу много страни по света.

В рамките на тази търговска офанзива, която няма аналог от 30-те години на миналия век насам, по-специално китайските продукти ще бъдат облагани с общо 54%, а тези от ЕС - с 20%, припомня АФП. Вчера Китай отвърна на удара, като обяви допълнителни мита от 34% върху американски продукти от 10 април, "в допълнение към митата, които се прилагат в момента".

SHOULD OTHER STATES DO THE SAME?



Governor Gavin Newsom announced today that California will be negotiating its own trade deals with foreign nations, if they make the state exempt from the retaliatory tariffs.



Your thoughts? pic.twitter.com/Ej2zyrFoNy