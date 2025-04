Как реагира светът на новите мита на САЩ

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви широкообхватни "реципрочни мита" за страни от целия свят, съобщиха агенциите. Той направи това в реч в Розовата градина на Белия дом в четвъртък.

Ден по-късно реакциите на засегнатите държави не стихват.

Вижте как реагираха световни лидери и експерти на новите мита:

МЕКСИКО

„Хладнокръвният подход“ на Мексико към търговската офанзива на Доналд Тръмп се отплати с преференциално отношение в обявените тази седмица от президента на САЩ високи мита, както и с близки работни отношения с търговския му екип, заяви мексикански заместник-министър на икономиката, цитиран от Ройтерс.

Луис Росендо Гутиерес, заместник-министър по международната търговия, каза в интервю за агенцията, че представители на мексиканските власти ще се срещнат следващата седмица с двама високопоставени служители на администрацията на Тръмп - министъра на търговията Хауърд Лътник и търговския представител Джеймисън Гриър. По време на разговорите ще бъдат обсъдени американските мита върху вноса на автомобили, стомана и алуминий и състоянието на тези сектори.

🇲🇽💬 Mexico Will Not Retaliate with Tariffs Against U.S., Announces Comprehensive Program



