"Отвратително на всяко ниво": Тъкър Карлсън разкритикува Доналд Тръмп за публикаци с нецензурна на Великден

К онсервативният коментатор Тъкър Карлсън отправи остра атака срещу Доналд Тръмп в понеделник вечерта, като определи великденска публикация на президента в социалните мрежи като "отвратителна на всяко ниво" и го обвини, че заплашва с извършване на военно престъпление, предава POLITICO .

"Как смееш да говориш така на страната сутринта на Великден? Кой си ти?", каза Карлсън в монолог в своя подкаст.

В неделя, на голям християнски празник, Тръмп публикува нецензурирано съобщение в Truth Social, с което заплашва гражданската инфраструктура на Иран.

"Вторник ще бъде Ден на електроцентралите и Ден на мостовете, всичко събрано в едно, в Иран. Няма да има нищо подобно на това. Отворете проклетия пролив, вие, луди (копелета), или ще живеете в Ада - ПРОСТО ГЛЕДАЙТЕ! Слава на Аллах", написа президентът в социалната си платформа.

Искат спешно сваляне на Тръмп от власт след вулгарния ултиматум към Иран

Острата реч на Карлсън подчертава задълбочаващ се разрив в коалицията MAGA на Тръмп, който противопоставя "ястребите" във външната политика на изолационистите по въпросите за Близкия изток.

Тръмп се върна на власт с обещание за политика "Америка на първо място" и с ангажимент да сложи край на безкрайните войни в чужбина, но атаката му срещу Иран, която вече продължава шестата си седмица, е разтревожила част от неговите бивши поддръжници.

‘Vile on every level’: Tucker Carlson rips Donald Trump over Easter Sunday ‘f-word’ post https://t.co/4xkEMhdrd2 — Pauline (@pauline_jbrown1) April 7, 2026

Карлсън заяви, че публикацията на Тръмп "започва с обещание да се използва американската армия, нашата армия, за унищожаване на гражданска инфраструктура в друга държава, което означава извършване на военно престъпление, морално престъпление срещу хората на тази страна, чието благополучие, между другото, беше една от причините уж да сме се намесили в тази война на първо място".

Консервативният коментатор, бивш водещ на Fox News и случаен гост в Белия дом, който засилва критиките си към Тръмп през последните седмици, също осъди президента за споменаването на "Аллах".

„Вторник ще бъде Денят на електроцентралите“: Доналд Тръмп с остра закана към Техеран

"Така че очевидно ти се подиграваш с религията на Иран", каза той. "Добре, ако търсиш религиозна война, това е добра идея. Но между другото, нито един почтен човек не се подиграва с религията на другите. Може да имаш проблем с теологията, вероятно имаш, ако това не е твоята религия, и можеш да обясниш какъв е той. Но да се подиграваш с вярата на другите означава да се подиграваш на самата идея за вяра."

Карлсън не беше единственият сред крайните консерватори, които критикуваха Тръмп за великденското послание.

"Всеки в неговата администрация, който твърди, че е християнин, трябва да падне на колене и да моли Бога за прошка и да спре да се покланя на президента и да се намеси в лудостта на Тръмп", заяви бившия конгресмен Марджъри Тейлър Грийн, бивш негов съюзник, в неделя.

"Това не прави Америка велика отново, това е зло", добави тя.