Какво става в Харков, Русия с мощна атака, има жертви и ранени

След смъртта на родителите му в самолетна катастрофа: Максим Наумов се класира за Олимпиадата

Милиардерът Бил Екман дари $10 000 за служителя на ICE, застрелял Рене Гуд

Доклад, споделен от Ливит: САЩ са използвали звуково оръжие във Венецуела при ареста на Мадуро

Какво следва за Иран, Тръмп е окуражен от опита с Венецуела

Гренландия поиска да бъде защитена от НАТО

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Медведев предупреди: Ако Тръмп не побърза - край! Няма да има нови звездички на американското знаме

Тръмп ще се срещне с Мария Мачадо в четвъртък във Вашингтон

Р уските сили подложиха тази нощ двата най-големи украински града - столицата Киев и Харков, на най-интензивната вълна от ракетни атаки за тази година, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти и на медии.

Четирима души загинаха в североизточния град Харков, уточнява агенцията, на 30 километра от границата с Русия.

(*Видеото е архивно: Жертви и ранени при масирана руска атака с дронове срещу Харков)

Най-малко двама загинали при руски удари срещу Харков

Началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов поясни, че четирите жертви са в предградията на Харков, а най-малко шестима са ранените.

Според публикацията му в Telegram сред пострадалите са трима мъже, съответно на 58, 42 и 40 години, които са настанени в болница, отбелязва Укринформ.

"Не напускайте убежищата!": Русия с нови атаки по Киев и Харков

Ръководителят на военната администрация в Киев, Тимур Ткаченко, заяви, че столицата е била подложена на масирана ракетна атака. Кметът Виталий Кличко посочи, че противовъздушната отбрана е в действие.

Според очевидци, цитирани от Ройтерс, в града има експлозии, но засега няма информация за жертви или щети.

По-рано, в понеделник вечер, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че според разузнавателната информация Русия подготвя нова масирана атака срещу Украйна, предаде ДПА.

Зеленски заяви, че атаката, която може да се случи в следващите няколко дни, може да включва дронове, които да унищожат противовъздушната отбрана и ракетите, и призова украинците да обръщат внимание на сирените за въздушно нападение.

Той изрази предположение, че Русия иска да се възползва от студеното време.

В много региони на Украйна температурите в момента падат до двуцифрени стойности под нулата през нощта.

В четвъртък Зеленски предупреди за масирана нощна атака от руските сили. Часове по-късно руската армия започна ожесточена атака срещу западния украински регион Лвов, в която използва новата си свръхзвукова ракета "Орешник". В столицата Киев атаката причини толкова сериозни прекъсвания на електрозахранването, водоснабдяването и отоплението, че кметът Витали Кличко посъветва жителите временно да напуснат града.

Русия удари Украйна с "Орешник" в отговор на атаката срещу резиденцията на Путин

Русия води разрушителна война срещу Украйна от почти четири години.

Във вечерното си видеообръщение Зеленски говори и за напредък в разговорите между украинските преговарящи и представителите на САЩ. Според него повечето документи са готови за подписване, но не съобщи подробности.

Зеленски добави, че очаква форматът на Давос да бъде много успешен по отношение на отношенията с партньорите на Украйна и нейното възстановяване след руските атаки.

Световният икономически форум традиционно се провежда в швейцарския курорт Давос в началото на годината. Всъщност това е годишната среща на неговите членове, предимно големи компании, които имат за цел да използват форума, за да обмислят как могат да допринесат за разрешаването на глобални кризи. Политиците от години използват форума за неформални дискусии.