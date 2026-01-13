Свят

Какво става в Харков, Русия с мощна атака, има жертви и ранени

Други трима са ранени

Обновена преди 1 час / 13 януари 2026, 06:53
Тръмп ще се срещне с Мария Мачадо в четвъртък във Вашингтон

Тръмп ще се срещне с Мария Мачадо в четвъртък във Вашингтон
Медведев предупреди: Ако Тръмп не побърза - край! Няма да има нови звездички на американското знаме

Медведев предупреди: Ако Тръмп не побърза - край! Няма да има нови звездички на американското знаме
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Гренландия поиска да бъде защитена от НАТО

Гренландия поиска да бъде защитена от НАТО
Какво следва за Иран, Тръмп е окуражен от опита с Венецуела

Какво следва за Иран, Тръмп е окуражен от опита с Венецуела
Доклад, споделен от Ливит: САЩ са използвали звуково оръжие във Венецуела при ареста на Мадуро

Доклад, споделен от Ливит: САЩ са използвали звуково оръжие във Венецуела при ареста на Мадуро
Милиардерът Бил Екман дари $10 000 за служителя на ICE, застрелял Рене Гуд

Милиардерът Бил Екман дари $10 000 за служителя на ICE, застрелял Рене Гуд
След смъртта на родителите му в самолетна катастрофа: Максим Наумов се класира за Олимпиадата

След смъртта на родителите му в самолетна катастрофа: Максим Наумов се класира за Олимпиадата

Р уските сили подложиха тази нощ двата най-големи украински града - столицата Киев и Харков, на най-интензивната вълна от ракетни атаки за тази година, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти и на медии.

Четирима души загинаха в североизточния град Харков, уточнява агенцията, на 30 километра от границата с Русия.

(*Видеото е архивно: Жертви и ранени при масирана руска атака с дронове срещу Харков)

Най-малко двама загинали при руски удари срещу Харков

Началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов поясни, че четирите жертви са в предградията на Харков, а най-малко шестима са ранените.

Според публикацията му в Telegram сред пострадалите са трима мъже, съответно на 58, 42 и 40 години, които са настанени в болница, отбелязва Укринформ.

"Не напускайте убежищата!": Русия с нови атаки по Киев и Харков

Ръководителят на военната администрация в Киев, Тимур Ткаченко, заяви, че столицата е била подложена на масирана ракетна атака. Кметът Виталий Кличко посочи, че противовъздушната отбрана е в действие. 

Според очевидци, цитирани от Ройтерс, в града има експлозии, но засега няма информация за жертви или щети.

По-рано, в понеделник вечер, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че според разузнавателната информация Русия подготвя нова масирана атака срещу Украйна, предаде ДПА.

Зеленски заяви, че атаката, която може да се случи в следващите няколко дни, може да включва дронове, които да унищожат противовъздушната отбрана и ракетите, и призова украинците да обръщат внимание на сирените за въздушно нападение.

Той изрази предположение, че Русия иска да се възползва от студеното време.

В много региони на Украйна температурите в момента падат до двуцифрени стойности под нулата през нощта.

В четвъртък Зеленски предупреди за масирана нощна атака от руските сили. Часове по-късно руската армия започна ожесточена атака срещу западния украински регион Лвов, в която използва новата си свръхзвукова ракета "Орешник". В столицата Киев атаката причини толкова сериозни прекъсвания на електрозахранването, водоснабдяването и отоплението, че кметът Витали Кличко посъветва жителите временно да напуснат града.

Русия удари Украйна с "Орешник" в отговор на атаката срещу резиденцията на Путин

Русия води разрушителна война срещу Украйна от почти четири години.

Във вечерното си видеообръщение Зеленски говори и за напредък в разговорите между украинските преговарящи и представителите на САЩ. Според него повечето документи са готови за подписване, но не съобщи подробности.

Зеленски добави, че очаква форматът на Давос да бъде много успешен по отношение на отношенията с партньорите на Украйна и нейното възстановяване след руските атаки.

Световният икономически форум традиционно се провежда в швейцарския курорт Давос в началото на годината. Всъщност това е годишната среща на неговите членове, предимно големи компании, които имат за цел да използват форума, за да обмислят как могат да допринесат за разрешаването на глобални кризи. Политиците от години използват форума за неформални дискусии.

Източник: БТА/Иво Тасев, Асен Георгиев    
Русия ракети Украйна Харков Киев
Последвайте ни

По темата

Осъдена българка отново на помощи във Великобритания след измама за £54 млн.

Осъдена българка отново на помощи във Великобритания след измама за £54 млн.

Медведев предупреди: Ако Тръмп не побърза - край! Няма да има нови звездички на американското знаме

Медведев предупреди: Ако Тръмп не побърза - край! Няма да има нови звездички на американското знаме

До 12° през следващите дни - облачно време днес, но от сряда предстои затопляне

До 12° през следващите дни - облачно време днес, но от сряда предстои затопляне

13 януари: Отдаваме почит на светите мъченици Ермил и Стратоник

13 януари: Отдаваме почит на светите мъченици Ермил и Стратоник

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Защо е полезно да включим сладки картофи в менюто на кучето ни

Защо е полезно да включим сладки картофи в менюто на кучето ни

dogsandcats.bg
<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден на 13 януари

Преди 1 час
<p>Минус 15°: Къде беше най-студено тази сутрин</p>
Ексклузивно

Минус 15°: Къде беше най-студено тази сутрин

Преди 2 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Ексклузивно

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 2 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Ексклузивно

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 2 часа

Виц на деня

Януари е, когато всички са дебели, а навън е студено и тъмно. Гошко, на 4 години.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Бебешки кутии, сауни и скъп алкохол: Как да живеем&nbsp;в най-щастливата страна</p>

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант във Финландия

БезГранично Преди 11 минути

Изчерпателен пътеводител за успешно стартиране на нов живот в най-щастливата страна в света, обхващащо документи, финанси, жилище, работа и достъп до здравеопазване

Тийнейджъри се опитаха да платят с реквизитна евробанкнота в магазин във Велико Търново

Тийнейджъри се опитаха да платят с реквизитна евробанкнота в магазин във Велико Търново

България Преди 46 минути

Те обяснили, че са я получили от дядото на единия

В Русе учениците се връщат в клас

В Русе учениците се връщат в клас

България Преди 2 часа

Сградите са отоплени и днес занятията се възстановяват

Най-лошите храни за сърцето ви, според кардиолозите

Най-лошите храни за сърцето ви, според кардиолозите

Любопитно Преди 2 часа

От закуската до вечерята всичко, което ядете всеки ден, може да повлияе на здравето на сърцето ви

От Прометей до Силициевата долина: Историята на търсенето на интелигентния огън

От Прометей до Силициевата долина: Историята на търсенето на интелигентния огън

Любопитно Преди 2 часа

Най-подходящият мит за изкуствения интелект е древногръцкият мит за Прометей

Лешникотрошачката: мистерията на изчезналите братовчеди на човека

Лешникотрошачката: мистерията на изчезналите братовчеди на човека

Любопитно Преди 2 часа

Причината и времето на тяхното изчезване остават неясни

Ето какво се случва с тялото ви, ако спрете да ядете месо

Ето какво се случва с тялото ви, ако спрете да ядете месо

Любопитно Преди 2 часа

Отказването от месо променя тялото на клетъчно ниво

Русия осъди намесата на „чуждестранни сили“ в Иран

Русия осъди намесата на „чуждестранни сили“ в Иран

Свят Преди 10 часа

ООН отчете рязък скок на цивилните жертви в Украйна

ООН отчете рязък скок на цивилните жертви в Украйна

Свят Преди 11 часа

Смята се, че стотици хиляди войници от двете страни са били ранени или убити

Тежка катастрофа в София, кола се обърна по таван

Тежка катастрофа в София, кола се обърна по таван

България Преди 12 часа

Сигнал за инцидента е подаден до пожарната

Огромен секс скандал разтърсва германската армия

Огромен секс скандал разтърсва германската армия

Свят Преди 12 часа

Германската армия потвърди случаите на сексуален тормоз

Франция започна кампания за доброволна военна служба

Франция започна кампания за доброволна военна служба

Свят Преди 14 часа

През тази година френските въоръжени сили се надяват да наберат 3000 души

Русия се намеси в конфликта между Сърбия и Черна гора

Русия се намеси в конфликта между Сърбия и Черна гора

Свят Преди 15 часа

Русия: Агресивните апетити на Константинополския антихрист не се ограничават само до Украйна

Младите с идеи за милиони – стартира петото издание на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

Младите с идеи за милиони – стартира петото издание на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

Любопитно Преди 16 часа

Петото издание на националния младежки конкурс ще предложи подкрепа за по-голям брой проекти, богата обучителна и менторска програма, както и множество присъствени и онлайн събития

Племенницата на Тръмп се ожени за най-добрата си приятелка

Племенницата на Тръмп се ожени за най-добрата си приятелка

Любопитно Преди 16 часа

Мери Тръмп, отчуждената племенница на президента Доналд Тръмп, разкри за първи път публично, че се е оженила през октомври

Кои професии се развиха (и залязоха) най-бързо по време на трудовия ви живот?

Кои професии се развиха (и залязоха) най-бързо по време на трудовия ви живот?

Свят Преди 16 часа

Проучване на Бюрото за преброяване на населението разкрива основните промени в трудовия пазар на САЩ от 60-те години на миналия век, като показва възхода на технологичните и свързаните с услугите професии и спада на секретарските позиции и традиционните роли

Всичко от днес

От мрежата

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

dogsandcats.bg
1

Ледено студено начало на седмицата

sinoptik.bg
1

Как студът влияе на кожата

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 13 януари, вторник

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 12–18 януари

Edna.bg

Драмата в Реал: прощалният скандал между Мбапе и Алонсо

Gong.bg

Милен Петков: Щом ЦСКА не може, нека Левски да е шампион

Gong.bg

Какво представлява Иранската революционна гвардия

Nova.bg

Най-влиятелните личности в европейската политика

Nova.bg