Кремъл: Нападките на Тръмп към Зеленски са емоционални, а не проруски

К ремъл оцени като "емоционални" нападките на американския президент Доналд Тръмп срещу украинския лидер Володимир Зеленски, опитвайки се да се възползва от нарастващия разрив между Вашингтон и Киев, предаде ДПА.

Преди дни Тръмп нарече Зеленски "диктатор".

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес предположи, че Тръмп вероятно е бил "емоционален" поради разочарование от отказа на Украйна да се ангажира сериозно в мирните преговори.

🇷🇺-🇺🇸-🇺🇦

(1/2) Even the Kremlin was caught by surprise over the harsh tone of Trump’s comments about Zelensky.



The criticism exceeded any expectations in Moscow that the US view of the war could be turned to Russia’s advantage.



Source: Bloomberg pic.twitter.com/XbgCxT5fjM