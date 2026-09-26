Свят

Затвориха летището в Катания заради облак от пепел от Етна

Най-активният вулкан в Европа отново блокира въздушния трафик, изхвърляйки 4-километров облак от пепел

26 септември 2026, 15:46
Затвориха летището в Катания заради облак от пепел от Етна
Вулкан Етна   
Източник: iStock

О билното изхвърляне на пепел от вулкана Етна на остров Сицилия доведе до временното преустановяне на дейността на летището в град Катания, предаде ДПА.

Излитането и кацането на самолети е преустановено до 16:00 ч. местно време (17:00 ч. българско време) днес, съобщи летище "Фонтанароса" в Катания.

Освен това силна буря през нощта причини смущения във въздушния трафик.

Вулканът Етна на остров Сицилия е най-активният на европейския континент. Понастоящем от североизточния му кратер се изхвърля пепел, която се разнася от вятъра в южна посока.

Италианският институт по геофизика и вулканология посочи, че облакът от пепел се разпростира на 4 километра в небето.

Поради активността на вулкана Етна в момента е в сила червен код за авиацията, най-високото от четирите нива за предупреждение. Предупреждението беше в сила и миналата седмица и през август, припомня ДПА. 

Източник: Николай Джамбазов/БТА    
Вулкан Етна Сицилия Катания вулканична пепел спрени полети летище Катания изригване
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Задържаха кокаин и марихуана за 2,2 млн. евро на ГКПП „Лесово“

Задържаха кокаин и марихуана за 2,2 млн. евро на ГКПП „Лесово“

Какво разкри езикът на тялото на Тръмп на вечерята с китайския лидер Си Дзинпин

Какво разкри езикът на тялото на Тръмп на вечерята с китайския лидер Си Дзинпин

Трагедия край Велико Търново: Кола излетя в нива, шофьорът загина на място

Трагедия край Велико Търново: Кола излетя в нива, шофьорът загина на място

„Давай, Никола!“: Цолов с невероятен обрат в Баку и нов подиум

„Давай, Никола!“: Цолов с невероятен обрат в Баку и нов подиум

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо кучето ви носи различни предмети?

Защо кучето ви носи различни предмети?

dogsandcats.bg
Гаф или намек: Белият дом посрещна Си Дзинпин с песен от „Клетниците“, която Пекин забрани
Ексклузивно

Гаф или намек: Белият дом посрещна Си Дзинпин с песен от „Клетниците“, която Пекин забрани

Преди 18 часа
<p>Какво всъщност се случва с офицер Мърдок в нощта, когато „Титаник“ потъва</p>
Ексклузивно

Какво всъщност се случва с офицер Мърдок в нощта, когато „Титаник“ потъва

Преди 20 часа
Кралска визита в София: Албанският принц Лека гостува на цар Симеон II в двореца „Врана“
Ексклузивно

Кралска визита в София: Албанският принц Лека гостува на цар Симеон II в двореца „Врана“

Преди 20 часа
Европейски триумф в София! Радослав Росенов грабна златото в категория до 60 кг
Ексклузивно

Европейски триумф в София! Радослав Росенов грабна златото в категория до 60 кг

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бил Гейтс с мрачно предупреждение: AI е достатъчно мощен, за да убие милиард души

Бил Гейтс с мрачно предупреждение: AI е достатъчно мощен, за да убие милиард души

Свят Преди 43 минути

Саморегулирането на технологичните гиганти не е достатъчно, държавата трябва да се намеси задължително с твърди правила и мониторинг, предупреди съоснователят на Microsoft

Путин и Вучич

Вучич след разговор с Путин: Очакваме евтин руски газ и след 30 септември

Свят Преди 1 час

Вучич обяви, че Сърбия очаква удължаване на договора на цена от 318 евро за 1000 кубични метра преди подаването на оставката си като президент

Блъснаха 18-годишно момиче на пешеходна пътека в Смолян

Блъснаха 18-годишно момиче на пешеходна пътека в Смолян

Свят Преди 3 часа

Момичето е с охлузвания и е освободено за домашно лечение след медицински преглед

Влак спира на гарата Верхайм близо до Франкфурт, Германия

Железопътен хаос в Германия: Крадци прерязаха кабели и блокираха влакове

Свят Преди 3 часа

Повредите доведоха до отменени влакове, закъснения и промени в маршрутите

МВнР

МВнР предупреждава за мощна буря в Източното крайбрежие на САЩ

Свят Преди 4 часа

Очакват се проливни валежи, наводнения, силен вятър и опасни морски течения

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова

Наталия Ефремова пред ООН: България си поставя за цел да надгради мрежата от социални предприятия със социални иновации

България Преди 4 часа

Социалният министър Наталия Ефремова представи приоритетите на страната на форум в ООН

о

Зеленски: Украйна се нуждае от още 27 млрд. долара за отбрана

Свят Преди 5 часа

Киев очаква допълнителна подкрепа от международните партньори за финансиране на военните разходи.

Офисът на американския телевизионен канал "Си Ен Ен" в Белия дом

Белият дом забрани на екип на "Си Ен Ен" да лети с Тръмп

Свят Преди 5 часа

Журналисти на телевизионния канал трябваше да придружат президента до Тенеси

SOS Разтребители

„SOS Разтребители“ се отправят на „Мисия Варна“

Любопитно Преди 5 часа

Специалното издание подгрява за новия сезона на формата. Трите епизода ще се излъчат на 1, 2 и 3 октомври в 20:00 ч. по NOVA

Две коли се сблъскаха челно на пътя София - Варна, четирима са загинали

Две коли се сблъскаха челно на пътя София - Варна, четирима са загинали

България Преди 6 часа

При катастрофи през последното денонощие в България са пострадали 31 души

Американският президент Доналд Тръмп

Доналд Тръмп публикува карта, на която Ормузкият проток е обозначен като "Проток Тръмп"

Свят Преди 6 часа

Американският президент публикува изображението малко след като Техеран предложи условия за отваряне на водния път

FAZ: Арестуваните за палеж в Мюнхен българи са част от мрежа на ГРУ

FAZ: Арестуваните за палеж в Мюнхен българи са част от мрежа на ГРУ

Свят Преди 6 часа

Мъж и жена с български документи са задържани след опит за палеж на строителна площадка на Rohde & Schwarz и Helsing

Огнеборец гаси пожар в офис сграда, поразена при руски удар с дронове в украинската столица Киев, 25 септември 2026 г.

Удар по „Космонова“ в Киев: Русия твърди, че е прекъснала важни комуникации

Свят Преди 7 часа

По данни на руското министерство на отбраната обектът е осигурявал мобилен интернет и поддръжка на спътниковите комуникации

„Фич Рейтингс“ (Fitch Ratings)

„Фич“ даде зелена светлина за рейтинга на България, но предупреди - идват сериозни рискове

Парите ни Преди 7 часа

Агенцията потвърди оценката „BBB+“, но предупреди за инфлация, бюджетен дефицит и макроикономически дисбаланси

Тя лекува душите на топ модели, милионери и хора с власт: Психолог от Маями с тревожна диагноза за хората у нас

Тя лекува душите на топ модели, милионери и хора с власт: Психолог от Маями с тревожна диагноза за хората у нас

България Преди 7 часа

Поглед у нас и отвъд океана върху житейските проблеми и решения

Връщаме стрелките назад! Ето кога печелим цял час сън

Връщаме стрелките назад! Ето кога печелим цял час сън

България Преди 8 часа

Промяната ще бъде в нощта срещу 25 октомври и ще осигури един час повече сън

Всичко от днес

От мрежата

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg
1

Следим чистотата на въздуха в Габрово онлайн

sinoptik.bg
1

По стъпките на римляните в Ковачевското кале

sinoptik.bg

Мария Игнатова на 47: Жената с чувство за хумор, което не се учи от учебник

Edna.bg

Сбогуват се с Марина Влади - музата на Висоцки, в тесен кръг

Edna.bg

Иззеха наркотици за над 2 млн. евро при акция на ГКПП „Лесово” (СНИМКИ)

Nova.bg

Четирима загинаха при катастрофа край ловешкото село Сопот (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg