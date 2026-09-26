Откриха още две тела в центъра на Атина, сред загиналите са четирима американци

С пасителни екипи откриха още две тела под развалините на сградата в центъра на Атина, която частично се срути след експлозия вчера сутринта, съобщава гръцката телевизия "Скай".

Спасителните дейности продължиха цяла нощ. В ранните сутрешни часове от сградата беше извадено тяло на жена. След това беше съобщено за открито тяло на мъж. Днес сутринта спасителните екипи откриха още две тела. Сега властите съобщават, че са намерени телата и на последните двама души, които се водеха в неизвестност.

Жена загина при срутването на сграда след експлозия в центъра на Атина

Според информацията жертвите на инцидента са четирима американски граждани, които са пребивавали в в апартамент, отдаван под наем краткосрочно и възрастна двойка, живеела на втория етаж в сградата.

2 people die, 4 remain missing after explosion collapse building in Athens’ historic Plaka district, as rescuers search rubble, investigators probe possible gas leakhttps://t.co/e3cgas0q8R — Daily Sabah (@DailySabah) September 26, 2026

В акцията по издирване участваха 30 пожарникари и три кучета.

При поне две сгради, граничещи със срутилата се постройка, се наблюдава конструктивна нестабилност.

Причината за взрива все още не е известна. Едно от предположенията е, че експлозията е причинена от неизправност в газовата инсталация.