Обявяват времето на "Часовника на Страшния съд" за 2026 г.

Н а 27 януари Bulletin of the Atomic Scientists ще разкрие времето на "Часовника на Страшния съд" за 2026 г. Обявяването ще се състои по време на жива, присъствена пресконференция от 10:00 ч. източно време (15:00 GMT), излъчвана онлайн чрез канала на Bulletin в YouTube .

През 2025 г. Часовникът бе настроен на 89 секунди до полунощ, най-близко до полунощ в 78-годишната история на Часовника. Настройването на Часовника се извършва от SASB на Bulletin. Това е специална група от световно признати лидери с експертиза в областта на:

ядрените рискове, климатичните промени и разрушителните технологии.

SASB предоставя на Bulletin обективни външни перспективи относно тенденциите и проблемите в тези области и свързва организацията с външни експерти. Решението се взема в консултация с Борда на спонсорите на Bulletin, в който влизат осем нобелови лауреати.

Говорители по време на обявяването за 2026 г.

Мария Реса - съосновател и главен изпълнителен директор на Rappler, професор по професионална практика в Columbia University’s School of International and Public Affairs (SIPA) и носител на Нобелова награда за мир за 2021 г. Александра Бел - президент и главен изпълнителен директор на Bulletin of the Atomic Scientists. Даниел Холц, PhD - професор в Университета на Чикаго в катедрите по физика, астрономия и астрофизика, Института "Енрико Ферми" и Института "Кавли" за космологична физика; председател на SASB на Bulletin of the Atomic Scientists. Стив Фетер, PhD - професор по публична политика и бивш декан в Университета на Мериленд, член на Американското физическо общество (APS) и на Комитета по международна сигурност и контрол на оръжията (CISAC) към Националната академия на науките на САЩ; член на SASB на Bulletin of the Atomic Scientists. Айнес Фънг, ScD - професор емирита по атмосферни науки в катедрите по Земни и планетарни науки и по екологична наука, политика и управление в Университета на Калифорния, Бъркли; член на SASB на Bulletin of the Atomic Scientists. Аша М. Джордж, DrPH - изпълнителен директор на Двупартийната комисия по биозащита; член на SASB на Bulletin of the Atomic Scientists. Джон Б. Улфстал - директор по глобални рискове във Федерацията на американските учени (FAS); член на SASB на Bulletin of the Atomic Scientists.

Какво представлява "Часовникът на Страшния съд"?

Стрелките на символичния часовник, чиято цел е да предупреждава за непосредствените заплахи пред оцеляването на човечеството, вече 78 години се местят от Бюлетина на ядрените учени - организация, създадена от Айнщайн, Опенхаймер и други физици, участвали в създаването на първите атомни бомби. Докато Съединените щати и Съветският съюз трупат ядрен арсенал по време на Студената война, "Часовникът" е най-близо до Апокалипсиса през 1953 г. - на 2 минути от полунощ. При разпадането на СССР през 1991 унищожението е било най-далеч - на 17 минути.

31 години по-късно Русия започна сухопътна офанзива срещу съседна страна, а Кремъл не се притеснява да напомня, че разполага с ядрен арсенал. Вашингтон планира модернизация на атомното си оръжие за близо 2 трилиона долара, споразуменията с Москва за ограничаване на стратегическото въоръжаване изтичат или вече са изтекли. Диалог между САЩ и Русия няма, няма и такъв с Китай, Индия и Пакистан, които също трупат ядрено оръжие.

Още през 2018 учените върнаха "Часовника" на 2 минути от Страшния съд заради липсата на достатъчно координирани усилия за справяне с ключовите предизвикателства – ядрената опасност и климатичните промени. Днес светът вече е най-близо до унищожението си от началото на атомната ера – войната не само доведе до нечувани от десетилетия заплахи за използване на такова оръжие, но прати в чакалнята и борбата с глобалното затопляне. Екзистенциална опасност също е вероятността за нова пандемия, включително заради лабораторна грешка или целенасочено използване на биологично оръжие. А вместо да помагат в борбата с тези предизвикателства, част от новите технологии я правят по-сложна, като улесняват разпространението на дезинформация, казва Рейчъл Бронсън, ръководител на Бюлетина на ядрените учени.

Светът се приближи с 10 секунди до ядрена война

Старшият съветник на Bulletin Кенет Бенедикт обяснява целта на Часовника и какво взимат предвид членовете на SASB при определянето му:

"Часовникът на Страшния съд не е инструмент за предсказване и ние не прогнозираме бъдещето. Вместо това изследваме вече настъпили събития и съществуващи тенденции. Нашият съвет следи числа и статистики, например"

броя и видовете ядрени оръжия в света, количеството въглероден диоксид в атмосферата в части на милион, нивото на киселинност на океаните и скоростта на покачване на морското равнище.

Съветът отчита също:

темпа на усилията на лидери и граждани за намаляване на ядрените опасности и спешността на действията от страна на правителства, пазари и организации на гражданското общество за ограничаване на емисиите на парникови газове.

"Bulletin е малко като лекар, който поставя диагноза. Ние разглеждаме данните, както лекарите гледат лабораторни изследвания и рентгенови снимки, и взимаме предвид и по-трудно измерими фактори, както лекарите го правят при разговор с пациент и неговото семейство. Обмисляме колкото се може повече симптоми, измервания и обстоятелства. След това достигаме до преценка, която обобщава какво би могло да се случи, ако лидерите и гражданите не предприемат действия за подобряване на условията."