Свят

Обявяват времето на "Часовника на Страшния съд" за 2026 г.

Старшият съветник на Bulletin Кенет Бенедикт обяснява целта на Часовника и какво взимат предвид членовете на SASB при определянето му

19 януари 2026, 12:02
Стармър в челен сблъсък с Тръмп заради Гренландия, пред прага на глобална търговска война ли сме?

Стармър в челен сблъсък с Тръмп заради Гренландия, пред прага на глобална търговска война ли сме?
15 години след Фукушима: Япония подготвя рестарт на най-голямата атомна централа в света

15 години след Фукушима: Япония подготвя рестарт на най-голямата атомна централа в света
Тръмп с писмо до премиера на Норвегия: Вече не се чувствам длъжен да мисля единствено за мир

Тръмп с писмо до премиера на Норвегия: Вече не се чувствам длъжен да мисля единствено за мир
Апокалипсис в Русия: Екстремен снеговалеж поглъща цели градове в Камчатка

Апокалипсис в Русия: Екстремен снеговалеж поглъща цели градове в Камчатка
Кои са най-големите железопътни инциденти в Европа от 2020 г. насам

Кои са най-големите железопътни инциденти в Европа от 2020 г. насам
Компромисният мир на Тръмп в Украйна е стратегическа възможност за Европа

Компромисният мир на Тръмп в Украйна е стратегическа възможност за Европа
Кметът на Минеаполис нарече заплахите на Тръмп

Кметът на Минеаполис нарече заплахите на Тръмп "противоконституционни"
Масирана атака с дронове срещу Одеса, отекнаха силни взривове

Масирана атака с дронове срещу Одеса, отекнаха силни взривове

Н а 27 януари Bulletin of the Atomic Scientists ще разкрие времето на "Часовника на Страшния съд" за 2026 г. Обявяването ще се състои по време на жива, присъствена пресконференция от 10:00 ч. източно време (15:00 GMT), излъчвана онлайн чрез канала на Bulletin в YouTube.

През 2025 г. Часовникът бе настроен на 89 секунди до полунощ, най-близко до полунощ в 78-годишната история на Часовника. Настройването на Часовника се извършва от SASB на Bulletin. Това е специална група от световно признати лидери с експертиза в областта на:

  1. ядрените рискове,
  2. климатичните промени и
  3. разрушителните технологии.

SASB предоставя на Bulletin обективни външни перспективи относно тенденциите и проблемите в тези области и свързва организацията с външни експерти. Решението се взема в консултация с Борда на спонсорите на Bulletin, в който влизат осем нобелови лауреати.

Говорители по време на обявяването за 2026 г.

  1. Мария Реса - съосновател и главен изпълнителен директор на Rappler, професор по професионална практика в Columbia University’s School of International and Public Affairs (SIPA) и носител на Нобелова награда за мир за 2021 г.
  2. Александра Бел - президент и главен изпълнителен директор на Bulletin of the Atomic Scientists.
  3. Даниел Холц, PhD - професор в Университета на Чикаго в катедрите по физика, астрономия и астрофизика, Института "Енрико Ферми" и Института "Кавли" за космологична физика; председател на SASB на Bulletin of the Atomic Scientists.
  4. Стив Фетер, PhD - професор по публична политика и бивш декан в Университета на Мериленд, член на Американското физическо общество (APS) и на Комитета по международна сигурност и контрол на оръжията (CISAC) към Националната академия на науките на САЩ; член на SASB на Bulletin of the Atomic Scientists.
  5. Айнес Фънг, ScD - професор емирита по атмосферни науки в катедрите по Земни и планетарни науки и по екологична наука, политика и управление в Университета на Калифорния, Бъркли; член на SASB на Bulletin of the Atomic Scientists.
  6. Аша М. Джордж, DrPH - изпълнителен директор на Двупартийната комисия по биозащита; член на SASB на Bulletin of the Atomic Scientists.
  7. Джон Б. Улфстал - директор по глобални рискове във Федерацията на американските учени (FAS); член на SASB на Bulletin of the Atomic Scientists.

 

  • Какво представлява "Часовникът на Страшния съд"?

Стрелките на символичния часовник, чиято цел е да предупреждава за непосредствените заплахи пред оцеляването на човечеството, вече 78 години се местят от Бюлетина на ядрените учени - организация, създадена от Айнщайн, Опенхаймер и други физици, участвали в създаването на първите атомни бомби. Докато Съединените щати и Съветският съюз трупат ядрен арсенал по време на Студената война, "Часовникът" е най-близо до Апокалипсиса през 1953 г. - на 2 минути от полунощ. При разпадането на СССР през 1991 унищожението е било най-далеч - на 17 минути.

31 години по-късно Русия започна сухопътна офанзива срещу съседна страна, а Кремъл не се притеснява да напомня, че разполага с ядрен арсенал. Вашингтон планира модернизация на атомното си оръжие за близо 2 трилиона долара, споразуменията с Москва за ограничаване на стратегическото въоръжаване изтичат или вече са изтекли. Диалог между САЩ и Русия няма, няма и такъв с Китай, Индия и Пакистан, които също трупат ядрено оръжие.

Още през 2018 учените върнаха "Часовника" на 2 минути от Страшния съд заради липсата на достатъчно координирани усилия за справяне с ключовите предизвикателства – ядрената опасност и климатичните промени. Днес светът вече е най-близо до унищожението си от началото на атомната ера – войната не само доведе до нечувани от десетилетия заплахи за използване на такова оръжие, но прати в чакалнята и борбата с глобалното затопляне. Екзистенциална опасност също е вероятността за нова пандемия, включително заради лабораторна грешка или целенасочено използване на биологично оръжие. А вместо да помагат в борбата с тези предизвикателства, част от новите технологии я правят по-сложна, като улесняват разпространението на дезинформация, казва  Рейчъл Бронсън, ръководител на Бюлетина на ядрените учени.

Светът се приближи с 10 секунди до ядрена война

Старшият съветник на Bulletin Кенет Бенедикт обяснява целта на Часовника и какво взимат предвид членовете на SASB при определянето му:

"Часовникът на Страшния съд не е инструмент за предсказване и ние не прогнозираме бъдещето. Вместо това изследваме вече настъпили събития и съществуващи тенденции. Нашият съвет следи числа и статистики, например"

  1. броя и видовете ядрени оръжия в света,
  2. количеството въглероден диоксид в атмосферата в части на милион,
  3. нивото на киселинност на океаните и
  4. скоростта на покачване на морското равнище.

Съветът отчита също:

  1. темпа на усилията на лидери и граждани за намаляване на ядрените опасности и
  2. спешността на действията от страна на правителства, пазари и организации на гражданското общество за ограничаване на емисиите на парникови газове.

"Bulletin е малко като лекар, който поставя диагноза. Ние разглеждаме данните, както лекарите гледат лабораторни изследвания и рентгенови снимки, и взимаме предвид и по-трудно измерими фактори, както лекарите го правят при разговор с пациент и неговото семейство. Обмисляме колкото се може повече симптоми, измервания и обстоятелства. След това достигаме до преценка, която обобщава какво би могло да се случи, ако лидерите и гражданите не предприемат действия за подобряване на условията."

Източник: thebulletin    
Часовник на Страшния съд Бюлетин на атомните учени Ядрени рискове Климатични промени Разрушителни технологии Глобални опасности Пресконференция Обявяване 2026 Експертна оценка Рискове за човечеството
Последвайте ни

По темата

Охранители са извършили грабежа на инкасо автомобила в Ихтиман

Охранители са извършили грабежа на инкасо автомобила в Ихтиман

Любов без сантиметри: Звездни двойки с голяма разлика в ръста

Любов без сантиметри: Звездни двойки с голяма разлика в ръста

Тръмп с писмо до премиера на Норвегия: Вече не се чувствам длъжен да мисля единствено за мир

Тръмп с писмо до премиера на Норвегия: Вече не се чувствам длъжен да мисля единствено за мир

Обявяват времето на

Обявяват времето на "Часовника на Страшния съд" за 2026 г.

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

pariteni.bg
8 породи кучета, които променят цвета си с времето

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Меркурий влиза във Водолей: Кои зодии трябва да се радват и кои да внимават

Меркурий влиза във Водолей: Кои зодии трябва да се радват и кои да внимават

Любопитно Преди 4 минути

<p>Отново Брижит? Макрон се появи на важно събитие със зачервено око</p>

Макрон се появи на важно събитие със зачервено око

Свят Преди 6 минути

По-рано той носеше слънчеви очила при инспекция на войските на открито

Почина един от режисьорите на „Цар Лъв“

Почина един от режисьорите на „Цар Лъв“

Свят Преди 46 минути

Роджър Алерс беше на 76 години

Дръзки обири и опожарени коли: Как нападателите на инкасо автомобили озадачават полицията

Дръзки обири и опожарени коли: Как нападателите на инкасо автомобили озадачават полицията

България Преди 56 минути

Инцидентът е част от серия нападения над инкасо автомобили в страната през последните години, включително въоръжени грабежи в София и Благоевград

Мила Роберт представя „Повода си ти“ – песен, родена между Ню Йорк и Велики Преслав

Мила Роберт представя „Повода си ти“ – песен, родена между Ню Йорк и Велики Преслав

България Преди 59 минути

Сингълът събира в едно балканска емоция, лична история и хоро, създадено специално за видеото

Емоции, смях и размисъл: Най-горещите театрални премиери през 2026 година

Емоции, смях и размисъл: Най-горещите театрални премиери през 2026 година

Любопитно Преди 1 час

От емблематични постановки по Вазов до абсурдни комедии и антиутопии – ето какво ни очаква през първите месеци на годината

Ирак обяви пълно изтегляне на силите на САЩ от територията си

Ирак обяви пълно изтегляне на силите на САЩ от територията си

Свят Преди 1 час

Това не включва полуавтономния Кюрдистански регион

Linsho: Не взимайте пример от мен, защото…

Linsho: Не взимайте пример от мен, защото…

Любопитно Преди 1 час

Сезон 3 започва с Linsho, провокации и нова доза откровеност

,

Хиляди протестираха срещу плана на Тръмп в Дания и Гренландия (СНИМКИ/ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Демонстрации се проведоха в датски градове, включително столицата Копенхаген, както и в столицата на Гренландия Нуук

Откриха близо 700 кг марихуана в товарен влак, пътуващ от Турция

Откриха близо 700 кг марихуана в товарен влак, пътуващ от Турция

България Преди 1 час

Наркотичното вещество е открито при специализирана операция на ГДБОП

Носталгична тенденция за 2016 г. заля социалните мрежи

Носталгична тенденция за 2016 г. заля социалните мрежи

Любопитно Преди 1 час

TikTok съобщи, че през първата седмица на годината търсенията за „2016“ са скочили с 452 процента в платформата

<p>Bitchat: Приложението, което плаши диктаторите</p>

Защо всички говорят за Bitchat? Новата офлайн мрежа на съоснователя на Twitter, което плаши диктаторите

Любопитно Преди 1 час

Bitchat свързва смартфони наблизо директно чрез Bluetooth mesh мрежа, което създава локална мрежа от свързани устройства

"Идва диктаторът": Когато политиците казват на глас онова, което обикновено премълчават

"Идва диктаторът": Когато политиците казват на глас онова, което обикновено премълчават

Свят Преди 1 час

Както показаха необмислените коментари на Кая Калас, шегите и изпусканията на езика често разкриват много повече от внимателно подготвената реч

След раздялата с Никол Кидман: Кийт Ърбан заживя с новата си приятелка

След раздялата с Никол Кидман: Кийт Ърбан заживя с новата си приятелка

Любопитно Преди 2 часа

Според близки до звездата, кънтри певецът има сериозна нова връзка, докато Никол Кидман прекарва все повече време с дъщерите им

Снимката е илюстративна

Студ и сняг обхванаха Турция, отменени са над 100 полета от и до Истанбул

Свят Преди 2 часа

Прогнозите са лошото време да продължи и утре, възможни са поледици

12-годишно момче се бори за живота си след нападение от акула в Сидни

12-годишно момче се бори за живота си след нападение от акула в Сидни

Свят Преди 2 часа

Полицията похвали приятелите му, че незабавно са извадили припадналото момче от водата преди да пристигнат спасителите, което му е дало шанс да оцелее

Всичко от днес

От мрежата

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg
1

Бургас приютява една трета от птиците в Европа

sinoptik.bg

Принц Хари срещу таблоидната империя: започва делото, което може да разтърси британските медии

Edna.bg

Антоанет Пепе с малката Беатрис в болница

Edna.bg

ЦСКА 1948 не се даде на поляци в четвъртата си проверка в Турция

Gong.bg

Селекционерът, който сътвори огромния скандал: Искам да се извиня пред целия свят

Gong.bg

НАП: 291% скок на цените във фризьорски салон в Бургас, санкциите вече надхвърлят 125 хил. евро

Nova.bg

Добрич въведе мерки срещу грипа

Nova.bg