Часовникът на Деня на Страшния съд се придвижва напред - по-близо до полунощ от всякога

Б юлетинът на атомните учени съобщи, че часовникът на Страшния съд е преместен на 89 секунди до полунощ. Това е най-близкият момент до Деня на Страшния съд, който някога е бил. Часовникът е символично изображение на състоянието на света, като полунощ представлява унищожението на нашия вид. И ние сме по-близо до него от всякога.

„Съветът по наука и сигурност към Бюлетина на атомните учени е категоричен, че светът не е постигнал достатъчен напредък по отношение на екзистенциалните рискове, които застрашават цялото човечество. По този начин преместваме часовника напред“, заяви по време на обявяването Даниел Холц, председател на Съвета за наука и сигурност на Бюлетина и професор в Чикагския университет.

През последното десетилетие наблюдаваме ескалация на международните и вътрешнонационалните конфликти - от руското нахлуване в Украйна до войната в Судан, конфликта в Конго и израелското нахлуване в Газа, при което загинаха около 64 260 души, включително много деца. Дневният брой на загиналите надхвърля всеки друг конфликт през 21-ви век. Надяваме се, че подписаното преди дни прекратяване на огъня е началото на един по-дълготраен мир.

Последните няколко години бяха най-горещите в историята, като 2024 г. получи короната. През последните 12 месеца се наблюдаваха опустошителни наводнения, широко разпространени горски пожари и ужасяващи тайфуни и урагани. Климатичната криза се разгръща пред очите ни, а правителствата не правят достатъчно. Срещата на ООН за климата COP29 се провали по повечето показатели, а администрацията на Тръмп обяви, че ще изтегли САЩ от Парижкото споразумение за климата.

