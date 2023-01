Сверяват Часовника на Страшния съд

С трелките на символичния Часовник на Страшния съд се приближиха с 10 секунди до "ядрената полунощ", съобщи Рейчъл Бронсън, председател на "Бюлетин на атомните учени".

Това означава, че до "момента на ядрения апокалипсис" остават 90 секунди. Решението за преместване на стрелката беше взето заради войната в Украйна.

През последните три години Часовникът на Страшния съд поддържа 100-секундно разстояние до апокалипсиса. 90 секунди е най-високото ниво на риск за човечеството в историята на проекта от 1947 г. насам.

Апокалиптични заплахи могат да възникнат от политическо напрежение, оръжия, технологии, климатични промени и дори от пандемична болест. Стрелките на часовника се приближават или отдалечават от полунощ въз основа на прочита на учените на екзистенциалните заплахи в определен момент.

Неправителствената организация "Бюлетин на атомните учени", базирана в Чикаго, сверява всяка година часовника спрямо информация за катастрофални рискове за планетата и човечеството и показва "времето" на сайта си. Бордът от учени и експерти в областта на ядрените технологии и науките за климата, сред които и тринадесет Нобелови лауреати, обсъждат световните събития и определят къде да разположат стрелките на часовника всяка година.

