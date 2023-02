Какво постигна Лавров с дипломатическата си обиколка в Ирак и Африка

Р уският външен министър Сергей Лавров през последните месеци активизира руската дипломация към развиващите се страни с традиционни връзки с Москва, за да укрепи контактите с тях и да пробие дипломатическата изолация, в която Русия изпадна след началото на руската инвазия в Украйна. Изминалата седмица предлага още един пример в това отношения.

На 5 февруари руският първи дипломат пристигна на работно посещение в иракската столица Багдад. Това стана първи етап от дипломатическа обиколка на руския външен министър, по време на която той посети още Мали, Мавритания и Судан.

❗️Russian Foreign Minister Gifted Takoba Sword In Mali



Sergey Lavrov was given the sword during his diplomatic trip to Bamako, Mali.



“I hope you will remember this gift,” the Malian foreign minister said. “I will keep it in my hands,” Lavrov quipped. pic.twitter.com/2cIOlMBFln — 🇷🇺Jacob🇷🇺Charite🇷🇺 (@jaccocharite) February 7, 2023

След пристигането си в Багдад Лавров се срещна със заместник-министъра на външните работи на Ирак Абделрахман Хусейни. По време на визитата си руският външен министър се срещна още с иракския президент Абдел Латиф Рашид, министър-председателя Мохамед Шия ас Судани и външния министър Фуад Хусейн. Предишното пътуване на Лавров до Ирак беше през 2019 г., припомня ТАСС.

Преговорите се съсредоточиха върху засилване на двустранните отношения и енергийното сътрудничество, както и върху "стратегическите отношения с Русия и насърчаване на инвестиционните възможности, особено по отношение на енергийните сектори", каза говорителят на иракското външно министерство Ахмед ас Сахаф.

Russia’s Lavrov arrives in Baghdad, Iraq pic.twitter.com/3AZf8q2eAZ — Russian Market (@runews) February 5, 2023

Втора спирка от дипломатическата обиколка на Лавров беше Мали – страна, с която Москва в последно време задълбочава контактите си за сметка на бившата колониална сила Франция, чийто военен контингент трябваше да напусне западноафриканската държава, след като малийските власти поканиха наемници от руската частна военна компания (ЧВК) „Вагнер“ да помогнат в борбата срещу джихадистите.

Руският първи дипломат се срещна на 7 февруари с президента и водач на военната хунта полковник Асими Гоита, както и с малийския си колега Абдулайе Диоп, като след това двамата дадоха съвместна пресконференция.

Двете страни обсъдиха и въпроси от международния и африкански дневен ред с акцент върху войната в Украйна, борбата с джихадизма в Сахел и Западна Африка. Руското външно министерство посочи, че са обсъждани и въпроси, свързани с укрепването на военните и военно-техническите връзки, а също и на хуманитарното сътрудничество.

Russia's Foreign Minister Lavrov arrives in Mali for talks with junta leaders https://t.co/ZK9qzF8YYu pic.twitter.com/1lV46vGL8I — FRANCE 24 English (@France24_en) February 7, 2023

Макар че малийски министри на няколко пъти вече посещаваха Москва, пристигането на Лавров в Мали бе представяно от малийските власти като "първо по рода си", посочва АФП. Неговата визита "материализира твърдата воля" на президентите Асими Гоита и Владимир Путин "да дадат импулс за нова динамика" в двустранното сътрудничество в сферата на отбраната и сигурността, както и в икономическата област, посочи в изявление малийското външно министерство.

Военните, които дойдоха на власт в Мали чрез преврат през 2020 г. и я консолидираха с втори преврат през 2021 г., направиха Русия основен съюзник в борбата си срещу джихадистите, отбелязва АФП. Пристигането на бойци на руската частна военна компания „Вагнер“ в Мали е регистрирано за първи път в края на 2021 година. В момента в страната се намират стотици бойци на групировката.

Малийските власти ги представят като военни инструктори, изпратени в Мали в рамките на историческо двустранно сътрудничество с цел да обучават местната армия да използва оборудване, закупено от Русия. Те оправдават присъствието на бойците на „Вагнер“ със свободния стратегически избор, който хунтата направи своя мантра, наред със защитата на суверенитета, коментира АФП. Освен това Русия достави на Мали бойни самолети и хеликоптери. Резултатите от сътрудничеството с Русия обаче са противоречиви.

Лавров каза по време на визитата си в Бамако, че Русия ще продължава да помага на Мали да подобрява военните си способности. Западните страни отдавна изразяват безпокойство от присъствието в Мали на руската ЧВК "Вагнер", чиито бойци участват и в боевете в Украйна. По-миналата седмица експерти от ООН призоваха за независимо разследване на предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени от правителството в Мали и "Вагнер". Руският президент Владимир Путин каза миналата година, че неговата страна няма нищо общо с частната военна компания, наета по договор в Мали, и добави, че африканската държава има право да работи с частни руски компании. Новите съюзници на малийската армия от „Вагнер“ са обвинявани от правозащитни организации за многобройни престъпления срещу мирното население, отбелязва АФП.

Lavrov arrived in Mali. At Bamako airport, he was met by Foreign Minister Abdoulaye Diop, despite the late hour, the ministers managed to talk on their feet pic.twitter.com/gzEc4SVsb2 — 🇷🇺 Эсса Али 🆉 Essa Ali 🇦🇪 (@ESSA_A1I) February 7, 2023

Москва се надява скоро да започне да доставя зърно, торове и нефтени продукти на Мали, каза още Лавров по време на визитата си, цитиран от агенция РИА „Новости“.

Руският външен министър посети Мали в момент, когато бившите бунтовници туареги и въоръжени групировки, които подписаха мирно споразумение с централните власти, прекратиха участието си в него, отбелязва АФП. По-малко от 48 часа преди пристигането на Лавров хунтата в Мали обяви експулсирането на шефа на отдела по човешките права на мисията на ООН в страната (МИНУСМА), което предизвика остра реакция от страна на световната организация.

От Бамако Лавров пристигна миналия вторник в столицата на Мавритания Нуакшот, където проведе срещи с президента Мохамед улд Газуани и външния министър Мохамед Салем улд Мерзук, предаде ТАСС.

Lavrov offers Russia's support to Mauritania in fight against jihadism https://t.co/75dQJy0pgX pic.twitter.com/aFORpogXDa — FRANCE 24 (@FRANCE24) February 9, 2023

Мавритания се интересува от доставки на въглеводородно гориво, храни и торове от Русия, каза руският външен министър Сергей Лавров миналата сряда

„Нашите приятели се интересуват от доставки на въглеводородно гориво, храни и торове от Русия. Днес обсъдихме това подробно. Готови сме да удовлетворим заявките за тези стоки от Мавритания и други африкански страни“, каза руският първи дипломат на пресконференция след преговори с мавританския си колега Мохамед Салем улд Мерзук на 8 февруари.

Лавров отбеляза, че флагманът на партньорството между Руската федерация и Мавритания е риболовът. „Руските кораби ежегодно извършват риболов в изключителната икономическа зона на Мавритания. Благодарни сме, че се създават благоприятни условия за тях. Договорихме се да предприемем допълнителни мерки, за да направим тази работа възможно най-ефективна и удобна“, добави той.

Освен това министърът подчерта, че на този етап основните усилия ще бъдат насочени към „разнообразяване на търговско-икономическото сътрудничество и търсене на нови форми за него“.

„За тази цел ние се съгласихме да активизираме работната група за подобряване на търговско-икономическото сътрудничество, която беше създадена между Руско-арабския бизнес съвет и Търговско-промишлената камара на Мавритания. Всеки член на тази работна група ще подготви конкретни предложения в различни сектори, независимо дали става въпрос за инфраструктура и производство на стоки на територията на Мавритания, разработването на полезни изкопаеми“, каза Лавров. Той добави, че тези предложения ще бъдат представени за разглеждане и одобрение от руския президент, по-специално в контекста на подготовката за втората среща на върха "Русия-Африка", която ще се проведе в края на юли.

По време на пресконференцията си в Нуакшот Лавров потвърди, че президентът на Мавритания Мохамед улд Газуани ще вземе участие в предстоящата среща на върха "Русия-Африка" през лятото, отбелязва агенция "Регнум".

Руският външен министър отбеляза, че преговорите с Газуани са били интересни и ползотворни. На първо място двамата обсъдили отношенията между Русия и Мавритания и се договорили за укрепване на връзките в икономиката. „Мавританските компании са заинтересовани от активно участие в бизнес форума "Русия-Африка", който ще предшества втората руско-африканска среща на върха“, каза Лавров.

В рамките на африканската си обиколка, миналия четвъртък руският външен министър пристигна в суданската столица Хартум, където се срещна с военните ръководители на Судан. Според изпълняващия длъжността министър на външните работи на Судан Али Садик, наред с темата за връзките между Судан и Русия, разговорите с Лавров са се фокусирали и върху ролята на Хартум относно случващото се в съседните държави, засегнати от конфликти, включително Чад, Южен Судан и Централноафриканската република (ЦАР).

Западните страни не вярват в никаква демокрация, иначе щяха да оставят развиващите се държави на мира, заяви Лавров на съвместна пресконференция със суданския си колега Али Садик в Хартум, съобщи ТАСС.

"Фактът, че те (западните държави - бел. ред.) обикалят света, опитвайки се да убедят развиващите се страни да осъдят Руската федерация и да подкопаят отношенията с Русия, говори само за едно: те не вярват в демокрацията и в равенството на всички държави на международната арена. В противен случай те ще оставят развиващите се страни на мира и ще зачитат правото им да определят как да се държат в световните дела", каза Лавров. Той добави, че посещенията на представители на западни държави в Африка няма да повлияят на отношенията на Русия с африканските партньори.

Посещението на Лавров в Судан се осъществи в момент, когато висши дипломати от САЩ и други европейски държави водиха двудневни преговори със судански военни лидери и продемократични групи, настоявайки за окончателно споразумение за възстановяване на прехода на страната към демокрация. Военен преврат през октомври 2021 г. "извади от релсите" процеса за постигане на демократичен преход в Судан, започнал след свалянето от власт на дългогодишния управник Омар Башир през април 2019 г. след народно въстание срещу репресивното му управление, подкрепяно от ислямисти.

Russian FM Sergey Lavrov visits Sudan on a diplomatic mission aimed at strengthening ties in Africa's Sahel region https://t.co/qdPwx7YSCd pic.twitter.com/uiz8iSdk6p — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 10, 2023

В края на миналата година генералите начело на Судан постигнаха първоначално споразумение с основните продемократични групи в страната за създаване на гражданско правителство. Все още се водят подкрепяни от международната общност преговори за постигане на окончателно споразумение относно бъдещото гражданско управление.

По време на първата си дипломатическа обиколка в Африка за тази година Лавров посети ЮАР, Есватини, Ангола и Еритрея, припомня в. „Независимая газета“. През лятото на миналата година Лавров посети също Египет, Етиопия, ДР Конго и Уганда, а през януари руският и египетският външен министър разговаряха в Москва, посочва изданието. Февруарската обиколка е второто пътуване на Лавров до Африка през тази година, което показва, че Русия се стреми да разшири максимално обхвата на присъствието си на континента на фона на нарастващия световен интерес към богатите природни ресурси на Африка. "Независимая газета" отбелязва, че в дневния ред на преговорите на руския външен министър неизменно е била предстоящата среща на върха и бизнес-форум „Русия-Африка“ в Санкт-Петербург през юли.

Отвъд конкретните визити, дипломатическата обиколка на Лавров в Африка се вписва в една стратегия за разпространяване на руското влияние на континента, където много страни се въздържат открито да осъждат руската инвазия в Украйна. Засилената руска дипломатическа активност на континента вероятно е свързана с факта, че Африка, която стана арена на ожесточена икономическа и политическа конкуренция между световните сили, е същевременно цел на американски дипломатически инициативи. Вашингтон изпраща емисари в африканските столици по стъпките на Лавров, за да неутрализира ефекта от неговите визити, посочва „Независимая газета“. За Русия подобни дипломатически обиколки са и възможност да създаде нови търговски връзки и стратегически партньорства, след като Западът наложи санкции на Москва заради войната ѝ в Украйна. Лавров постигна с последната си дипломатическа обиколка укрепване на връзките в икономическата и военната област с редица развиващи се страни, желаещи да развиват тесни отношения Москва. Това разширява полето за маневри на руската дипломация на международната сцена в момент на остра конкуренция между световните сили в Африка.