"Кралят на максимализма": Какво наследство остави след себе си Роберто Кавали

О тишлият си преди дни „крал на максимализма“ в модата Роберто Кавали остави наследство, надхвърлящо леопардовите принтове и прилепналите по тялото модели.

Обичайно името на дизайнера се свързва с животинските принтове, пачуърка, разголените, предизвикателни визии. Всъщност той е един от големите новатори в областта на тъканите, който „по съвместителство“ умее да създава и дрехи.

Дори едно-единствено откритие е достатъчно, за да осмисли даден професионален път, а Роберто Кавали има цели две. Той е на трийсет години, когато патентова нов начин за обработка на животинска кожа и демонстрира техниката си с ушиването на розова кожена рокля. Благодарение на Кавали кожата навлиза в масовия гардероб. Дори тези, които отхвърлят естетическите му идеи като ексцесии на ръба на кича, днес утвърждават креативността му с всяка покупка на кожено яке.

RIP Mr Roberto Cavali



He made so many beautiful perfumes, his first one debuted in 2002 — Roberto Cavalli for women.

Roberto Cavalli Nero Absolu (as seen in the video) was my first RC perfume. My dad got it for me back in 2013 or so and it’s still in my collection. pic.twitter.com/P2YJFQdrXH