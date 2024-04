Какво е състоянието на децата, пострадали при стрелбата във финландско училище

С ъстоянието на едно от децата, пострадали при стрелбата във финландско училище, се подобрява. За това съобщиха местни медии, цитирани от NOVA .

Финландия скърби: Ден на траур след стрелбата в училище

При нападението шестокласник откри огън и уби свой съученик, други две момичета бяха ранени. Едно от децата вече е контактно, докато състоянието на другото е много тежко, казват родителите.

12-годишно дете стреля и уби връстник в училище във Финландия, има и ранени

Стана ясно и какъв е бил мотивът на стрелеца. Пред властите той заявил, че е бил обект на тормоз и неведнъж се е оплаквал от държанието на връстниците си. Разследващите разглеждат и хипотезата, че момчето е боравило с оръжие и преди. Разрешителното за револвера, използван при нападението, е принадлежало на близък роднина на заподозрения.

“Gun ownership is widespread in Finland and people aged over 18 considered fit to own a firearm can apply for a licence. Children over 15 can also have licences to use other people's firearms.” https://t.co/7KKJMeNngg