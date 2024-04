12-годишно дете стреля и уби връстник в училище във Финландия, има и ранени

12-годишно дете е било убито, а други две са били тежко ранени, когато негов връстник е открил огън в училище във Вантаа, северно от Хелзинки, съобщи финландската полиция, предаде АФП.

"Днес, след 9 ч. сутринта, в началните училища "Вьортола" във Вантаа беше открита стрелба, по време на която загина шестокласник от училището. Две деца също бяха тежко ранени", заяви на пресконференция Илкка Коскимяки, служител на полицията.

В училището има около 800 ученици и 90 души персонал. В училището учат деца от първи до девети клас, или на възраст от 7 до 15 години.

Полицията е била уведомена за случилото се в 09:08 ч. и по-късно уточни, че както заподозреният, така и ранените са непълнолетни.

След стрелбата е активирана кризисната група на град Вантаа, съобщават местните медии.

Снимки от мястото на инцидента показаха голям брой полицаи в училището.

Полицията призова обществеността да не се приближава до района и да остане на закрито.

"Не отваряйте вратата на непознати", се казва в изявлението им.

