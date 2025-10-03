Любопитно

Ерик Дейн се появи с инвалидна количка на фона на битката си с АЛС

Актьорът беше забелязан тази седмица на летище във Вашингтон в моторизирана инвалидна количка

3 октомври 2025, 11:29
Ерик Дейн се появи с инвалидна количка на фона на битката си с АЛС
Източник: Getty Images

Е рик Дейн не се предава в борбата си с амиотрофичната латерална склероза (АЛС).

„Не е краят на моята история“: Емоционалната изповед на Ерик Дейн за АЛС

Актьорът беше забелязан тази седмица на летище във Вашингтон в моторизирана инвалидна количка и сподели послание с папарак, който го попита какво иска да каже на своите притеснени фенове.

„Запази вярата си, човече“, отвърна Дейн с дрезгав глас във видео, публикувано от Daily Mail.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daily Mail (@dailymail)

Звездата от „Анатомията на Грей“ допълни: „Благодаря ти, братко“, след като репортерът му каза, че Америка му пожелава най-доброто. Облечен в черно яке и панталон, с бели маратонки, Дейн беше изведен от летището с помощта на асистент.

52-годишният актьор демонстрира смелост, въпреки напредването на тежкото заболяване, сподели източник пред изданието.

Звезда от „Анатомията на Грей“ разкри, че се бори с тежка диагноза

„Той иска да се радва на това, което има сега, защото знае с цялото си сърце, че утрешният ден не е обещан“, разкри близък до него.

„Ерик иска да живее пълноценно и не желае хората да тъгуват за него, докато преминава през тази ужасна болест. Желанието му е близките му да бъдат до него и да са възможно най-щастливи. Той държи винаги да се обгражда с позитивна енергия – това е движещата му сила днес“, добави същият източник.

Съпругата на актьора, Ребека Гейхарт, наскоро разкри как болестта се отразява на двете им дъщери – 15-годишната Били и 13-годишната Джорджия.

„Искам да кажа, сърцераздирателно е“, призна Гейхарт пред People в коментар, публикуван в събота. „Моите момичета наистина страдат и ние просто се опитваме да преминем през това. Това е много тежък период.“

„Имаме професионални терапевти, които ни подкрепят, и се опитваме да запазим надежда, като преминаваме през всичко с достойнство, грация и любов“, допълни тя.

По-рано този месец Дейн се включи във видеокампания на организацията I AM ALS, която цели да ускори изследванията върху невродегенеративното заболяване. В клипа се виждаше ясно прогресията на болестта – актьорът говореше бавно, често заваляше думите си, а ръцете му потрепваха неконтролируемо.

През юни, в интервю с Даян Сойер за „Добро утро, Америка“, Дейн сподели, че е „притеснен“ от загубата на функция в краката си, след като вече напълно е изгубил подвижността на дясната си ръка.

Той разкри, че очаква в рамките на „само още няколко месеца“ и лявата му ръка и китка също да престанат да функционират.

„Това е отрезвяващо“, каза Дейн.

Източник: pagesix.com    
Ерик Дейн АЛС Борба с болестта Актьор Семейство
