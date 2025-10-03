Ерик Дейн се появи с инвалидна количка на фона на битката си с АЛС

Е рик Дейн не се предава в борбата си с амиотрофичната латерална склероза (АЛС).

„Не е краят на моята история“: Емоционалната изповед на Ерик Дейн за АЛС

Актьорът беше забелязан тази седмица на летище във Вашингтон в моторизирана инвалидна количка и сподели послание с папарак, който го попита какво иска да каже на своите притеснени фенове.

„Запази вярата си, човече“, отвърна Дейн с дрезгав глас във видео, публикувано от Daily Mail.

Звездата от „Анатомията на Грей“ допълни: „Благодаря ти, братко“, след като репортерът му каза, че Америка му пожелава най-доброто. Облечен в черно яке и панталон, с бели маратонки, Дейн беше изведен от летището с помощта на асистент.

52-годишният актьор демонстрира смелост, въпреки напредването на тежкото заболяване, сподели източник пред изданието.

Звезда от „Анатомията на Грей“ разкри, че се бори с тежка диагноза

„Той иска да се радва на това, което има сега, защото знае с цялото си сърце, че утрешният ден не е обещан“, разкри близък до него.

„Ерик иска да живее пълноценно и не желае хората да тъгуват за него, докато преминава през тази ужасна болест. Желанието му е близките му да бъдат до него и да са възможно най-щастливи. Той държи винаги да се обгражда с позитивна енергия – това е движещата му сила днес“, добави същият източник.

Eric Dane, 52, is now in a wheelchair and struggles to speak... as insiders give heartbreaking update on his decline https://t.co/4iTPFv09Qr — Daily Mail (@DailyMail) October 1, 2025

Съпругата на актьора, Ребека Гейхарт, наскоро разкри как болестта се отразява на двете им дъщери – 15-годишната Били и 13-годишната Джорджия.

„Искам да кажа, сърцераздирателно е“, призна Гейхарт пред People в коментар, публикуван в събота. „Моите момичета наистина страдат и ние просто се опитваме да преминем през това. Това е много тежък период.“

„Имаме професионални терапевти, които ни подкрепят, и се опитваме да запазим надежда, като преминаваме през всичко с достойнство, грация и любов“, допълни тя.

#Espectáculos | 😱👨🏼‍🦽 Eric Dane, conocido por interpretar al inolvidable Dr. Mark Sloan en la serie "Grey’s Anatomy", fue visto esta semana en Washington DC en silla de ruedas, luciendo más débil que antes y acompañado de un asistente.



📸: RRSS pic.twitter.com/TovVjfIFKw — Notitarde (@webnotitarde) October 3, 2025

По-рано този месец Дейн се включи във видеокампания на организацията I AM ALS, която цели да ускори изследванията върху невродегенеративното заболяване. В клипа се виждаше ясно прогресията на болестта – актьорът говореше бавно, често заваляше думите си, а ръцете му потрепваха неконтролируемо.

През юни, в интервю с Даян Сойер за „Добро утро, Америка“, Дейн сподели, че е „притеснен“ от загубата на функция в краката си, след като вече напълно е изгубил подвижността на дясната си ръка.

Той разкри, че очаква в рамките на „само още няколко месеца“ и лявата му ръка и китка също да престанат да функционират.

„Това е отрезвяващо“, каза Дейн.