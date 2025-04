Звезда от „Анатомията на Грей“ разкри, че се бори с тежка диагноза

З вездата от „Анатомията на Грей“ Ерик Дейн разкри сърцераздирателната новина, че е диагностициран с амиотрофична латерална склероза (АЛС).

АЛС, известна в някои страни като болест на моторните неврони, е рядко, нелечимо и прогресиращо дегенеративно състояние, което уврежда нервната система и води до постепенно отслабване и парализа на мускулите.

Около половината от пациентите с АЛС имат очаквана продължителност на живота от три години след появата на първите симптоми, въпреки че някои могат да живеят десетилетия.

„Диагностициран съм с АЛС“, заяви 52-годишният Ерик пред сп. People. „Благодарен съм, че имам до себе си любящото си семейство, докато заедно преминаваме през това ново предизвикателство.“

Новината идва месец след като Ерик и съпругата му Ребека Гейхарт — с която имат две дъщери, 15-годишната Били и 13-годишната Джорджия — отмениха развода си.

„Чувствам се благословен, че все още мога да работя, и с нетърпение очаквам да се завърна на снимачната площадка на Euphoria следващата седмица“, добави Ерик, дългогодишна звезда в хитовия сериал на HBO. „Учтиво моля за лично пространство за мен и моето семейство през този труден период.“

В САЩ АЛС е по-известна като болестта на Лу Гериг, кръстена на обичания бейзболист, който почина от заболяването през 1941 г. едва на 37-годишна възраст.

Дългогодишният партньор на Сандра Бълок — Брайън Рандал — също изгуби битката с АЛС през 2023 г., след тригодишно заболяване. Създателят на "Спондж Боб" Стивън Хиленбърг почина от болестта през 2018 г., само година след като обяви диагнозата си. Знаковият учен Стивън Хокинг, диагностициран още като млад мъж, живя с АЛС над половин век и почина през 2018 г. на 76 години.

Само преди два месеца почина и легендарната R&B певица Роберта Флак, известна с хита Killing Me Softly With His Song. Тя разкри публично диагнозата си през 2022 г., а почина на 88 години.

Сред известните личности, засегнати от АЛС, е и носителят на „Оскар“ Дейвид Нивън, диагностициран през 1980 г., починал три години по-късно на 73. Актьорът Сам Шепърд, звезда от The Right Stuff, почина от усложнения от болестта през 2017 г., също на 73 години.

Бившият играч от NFL Стив Глийсън все още живее с АЛС. Той направи диагнозата си публична през 2011 г., три години след края на спортната си кариера.

Eric Dane announced that he has been diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis (ALS).



“I feel fortunate that I am able to continue working and am looking forward to returning to set of Euphoria next week,” Dane said, “I kindly ask that you give my family and I privacy during… pic.twitter.com/8hwaFVAixj