Каква ще е съдбата на президента на Южна Корея

М инистерството на правосъдието на Южна Корея наложи забрана за пътуване в чужбина на президента Юн Сук-йол в рамките на разследване, свързано с краткотрайното обявяване на военно положение миналата седмица, предаде Асошиейтед прес.

Южнокорейската полиция, прокуратурата и антикорупционната агенция поискаха налагането на забраната, в момент, когато разширяват разследването си за повдигане на евентуални обвинения в бунт във връзка с въвеждането на военно положение от Юн миналата седмица.

Служител на министерството на правосъдието днес съобщи на парламентарно изслушване, че забраната вече е издадена.

Заповедта за въвеждане на военно положение, която президентът издаде миналия вторник, доведе до разполагане на части на специалните сили по улиците на Сеул, потопи Южна Корея в политически смут и предизвика безпокойство сред ключовите ѝ дипломатически партньори и съседи.

