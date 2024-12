Южнокорейската опозиция: Втори преврат е извършен в страната

Ю жнокорейската опозиция обвини управляващата партия, че е извършила „втори преврат“, като се е окопала във властта и отказва да отстрани президента Юн Сук-йол, който бе призован да подаде оставка след краткотрайното военно положение, което обяви преди шест дни, предаде АФП.

„Без значение как се опитват да го оправдаят [...] това е втори акт на бунт и втори държавен преврат, незаконен и противоконституционен“, заяви Пак Чан-де, председател на групата на Демократичната партия в парламента.

