Свят

Как Тръмп промени света за 12 месеца

За дванадесет месеца Доналд Тръмп нанесе сериозни щети на основания на правила световен ред

21 януари 2026, 06:36
Източник: БТА/АР

З а дванадесет месеца Доналд Тръмп нанесе сериозни щети на основания на правила световен ред. Правото на силния е водещо за него, а критиците му говорят за завръщане на колониализма и империализма, пише Карстен Кюнтоп, съобщи Deutsche Welle.

"Във Вашингтон има нов шериф": европейците получиха първия студен душ още през февруари 2025-а. Това стана по време на речта на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс на Мюнхенската конференция по сигурността, пише Карстен Кюнтоп от АРД.

Ценностните различия между Вашингтон и Брюксел

Ванс ясно посочи, че за него и "новия шериф" - президента Доналд Тръмп - голямата заплаха за Европа идва отвътре. "Най-много ме тревожи не заплахата за Европа от Русия, Китай или други сили. Най-много ме плаши вътрешната заплаха - че Европа се отдалечава от ценностите, които споделя със САЩ", заяви тогава Ванс.

В приетата по-късно от администрацията във Вашингтон стратегия за сигурността пише, че някои европейски правителства потъпкват основните принципи на демокрацията, за да потискат опозицията.

Странният танц с Путин

Само дни след речта на Ванс последва и нов шок, когато украинският президент Зеленски посети Вашингтон. "Нямате карти. Играете си със съдбата на милиони. Рискувате трета световна война", нападна Тръмп своя колега. По-късно той смени тона и заплаши руския президент Путин със санкции. Заплахи, които обаче бяха последвани от червен килим в Аляска.

"Винаги съм имал великолепни отношения с президента Путин, с Владимир. Ще говорим скоро пак и вероятно много скоро ще се срещнем пак", убеден беше Тръмп, но така и не успя да договори примирие в Украйна.

Намесите - от Иран до Венецуела

По-голям успех той постигна в Близкия изток. Американски бомбардировачи нанесоха щети на иранската ядрена инфраструктура, а президентът се похвали с "голям военен успех". В Газа пък бе постигнато крехко примирие, а всички живи заложници, държани от Хамас, се прибраха у дома.

Американски части влязоха във Венецуела, като задържаха Николас Мадуро. В Ню Йорк той бе обвинен за трафик на наркотици, а Тръмп поиска да сложи ръка на петролните запаси на южноамериканската страна, пише още Кюнтоп.

Доктрината "Монро", която е на около 200 години, отново се върна на дневен ред. Новата стратегия на Вашингтон предвижда "американската доминация в западното полукълбо никога повече да не бъде поставяна под въпрос", подчерта Тръмп.

Правото на силния

В Гренландия, от друга страна, той не се интересува само от доминация, а и от пряка собственост. Националната сигурност на САЩ предполага Гренландия да стане американска, твърди Тръмп. Президентът на САЩ твърди, че притежаването на острова е от психологическо значение за него.

Източник: Deutsche Welle    
Доналд Тръмп Световен ред Правото на силния Колониализъм и империализъм Външна политика на САЩ Геополитика Отношения САЩ Европа Украйна Близък изток Доктрина Монро
Обратно в сайта X

