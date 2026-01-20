Доналд Тръмп на финала на колежанския футбол в Маями, посрещнаха го с аплодисменти

П резидентът Доналд Тръмп беше посрещнат с аплодисменти от спортните фенове в понеделник, когато присъства на Националното първенство от плейофите на колежанския футбол в Маями, пише New York Post.

Тръмп махаше на публиката от президентската ложа на стадион "Хард Рок Стейдиъм" по време на изпълнението на националния химн, преди двубоя между Маями Хърикейнс и Индиана Хузиърс.

В ложата заедно с главнокомандващия бяха забелязани дъщеря му Иванка Тръмп и четирима от внуците му. Кай Тръмп – дъщеря на най-големия син на президента, Доналд Тръмп-младши, и бъдеща състезателка по голф в Университета на Маями – носеше гипс на ръката си и се усмихваше, докато телевизионната камера се фокусираше върху ложата на президента.

На събитието присъстваха още снаха му Лара Тръмп, както и бившата му снаха и майка на Кай – Ванеса Тръмп.

Сред високопоставените представители на администрацията, седнали в близост до президента, бяха заместник-началникът на кабинета на Белия дом Дан Скавино и министърът на вътрешните работи Дъг Бъргъм. По информация на Белия дом, по време на мача президентската ложа е била посетена и от президента на UFC Дейна Уайт.

Trump cheered by CFP national championship game crowd during national anthem at Indiana-Miami clash https://t.co/EmdYaKHuiX pic.twitter.com/HqETO4bBJx — New York Post (@nypost) January 20, 2026

„Мелания и аз поздравяваме Индиана Хузиърс и Маями Хърикейнс за достигането им до Националното първенство по плейофи в колежанския футбол“, се казва в изявление на президента, публикувано от Белия дом.

„Бог да благослови талантливите играчи и всеотдайните треньори, семействата, които ги обичат и подкрепят, и верните фенове, които ги аплодират“, добавя Тръмп. „Нека най-добрият отбор спечели!“

Понеделнишкото събитие не е първият финал за националната титла в колежанския футбол, на който президентът присъства. По време на първия си мандат Тръмп пътува до Атланта през 2018 г. за Националния шампионат на CFP между Georgia Bulldogs и Alabama Crimson Tide. Той беше посрещнат с бурни овации и в Ню Орлиънс, където заедно с Мелания наблюдава финала между LSU и Clemson за националната титла през 2020 г.

President Trump just got a Huge Ovation at the National Championship Game ! Our President ! 👊🏻🇺🇸 pic.twitter.com/Ja5VLz09fK — @bbowden18 (@Bluestown901) January 20, 2026

Миналия месец президентът участва и в церемонията по хвърлянето на монетата, с която бе дадено началото на традиционния мач между Армията и Флота на стадион „M&T Bank“ в Балтимор.

„В най-добрия си вид колежанският футбол отразява вечните американски ценности – семейство, свобода, единство и упорит труд – и въплъщава върха на нашия национален дух“, се казва още в президентското изявление. „Това личи в играчите, чиято концентрация, дисциплина и непоколебима упоритост се изграждат във всяка тренировка. Подкрепя се от треньорите, които поставят високи стандарти, изискват величие и спомагат за развитието на изключителни студенти-спортисти – и още по-добри американци – които не се спират пред нищо, за да разгърнат дадения им от Бога потенциал както на терена, така и извън него.“

„И се поддържа от феновете, чиято всеотдайност придава на колежанския футбол трайно значение, страст и слава.“

Държавният секретар Марко Рубио, родом от Маями и известен фен на „Хърикейнс“, също беше забелязан в района на стадион „Хард Рок“, придружаван от екип на Тайните служби преди предмачовите прояви.

В един момент Рубио, според информации, е разговарял с бившия куотърбек Тим Тибоу – носител на трофея „Хайсман“.

В навечерието на Нова година Рубио и министърът на отбраната Пийт Хегсет бяха заснети как дискретно следят на мобилен телефон двубоя между Маями Хърикейнс и Охайо Стейт Бъкайс в „Котън Боул“, докато присъстват на празненствата в президентския клуб „Мар-а-Лаго“ в Палм Бийч, Флорида.