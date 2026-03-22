Пълна победа на десните се очертава в Германия на изборите в Рейнланд-Пфалц

П артията на германския канцлер Фридрих Мерц - десният Християндемократически съюз (ХДС), печели регионалните избори в провинция Рейнланд-Пфалц, изпреварвайки социалдемократите, показват екзитполовете.

За първи път след Хитлер, крайнодесните с победа в Германия

Консерваторите получават над 30% от гласовете и така отнемат властта от лявата Германската социалдемократическа партия, която управляваше провинцията в продължение на 35 години, предаде АФП.

Същевременно крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) отбелязва значителен напредък и се очаква да постигне рекорден резултат за Западна Германия с около 20% подкрепа.

Десноцентристките партии печелят ключови регионални избори в Германия

Вотът се разглежда като важен индикатор за политическите нагласи в страната, особено на фона на засилващото се влияние на крайнодесните.