Свят

Пълна победа на десните се очертава в Германия на изборите в Рейнланд-Пфалц

Вотът се разглежда като важен индикатор за политическите нагласи в страната

22 март 2026, 20:32
Източник: EPA/БГНЕС

П артията на германския канцлер Фридрих Мерц - десният Християндемократически съюз (ХДС), печели регионалните избори в провинция Рейнланд-Пфалц, изпреварвайки социалдемократите, показват екзитполовете.

Консерваторите получават над 30% от гласовете и така отнемат властта от лявата Германската социалдемократическа партия, която управляваше провинцията в продължение на 35 години, предаде АФП.

Същевременно крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) отбелязва значителен напредък и се очаква да постигне рекорден резултат за Западна Германия с около 20% подкрепа.

Вотът се разглежда като важен индикатор за политическите нагласи в страната, особено на фона на засилващото се влияние на крайнодесните.

Източник: БГНЕС    
Германски избори Рейнланд-Пфалц ХДС
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

