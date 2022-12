Мъск се похвали, че е разположил близо 100 активни интернет терминала на "Старлинк" в Иран

Б лизо 100 интернет терминала от мрежата "Старлинк" са активни в момента в Иран, каза главният изпълнителен директор на "СпейсЕкс" Илон Мъск, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

SpaceX Chief Executive Elon Musk said that the company is now close to having 100 active Starlinks, the firm's satellite internet service, in Iran, three months after he tweeted he would activate the service there amid protests around the Islamic country https://t.co/eyviVjRlbZ pic.twitter.com/cfcV37iEUS